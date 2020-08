Publicacion tocante incinerator “State of the Art” ta desvia e ciudadano di e ilegalidad, peliger y su derechonan

Sra Balentina kier a duna su comentario riba un publicacion haci denn media riba e incinerator:

Recientemente a ser publica den medionan di comunicacion un articulo na unda a wordo bisa cu e incinerator ubica na Parkietenbos ta “state of the art”. E informacion treci dilanti ta desvia e atencion di e publico ariba e aspectonan negativo di e incinerator y ta basa ariba informacionan cu no ta cuadra cu e realidad.

Violacion di e ley Hinderverordening

A ser menciona cu a cuminsa hasi “testnan” di 8 ora pa dia. Esaki ta cuestionabel debi cu ta trata di un full dia di trabao sin cu tin un hindervergunning.

E ley ta menciona cu pa “crea” un instalacion ja caba un permiso ta necesario. E instalacion a wordo crea sin permiso y hasta ta operando caba, pues contra ley.

Desde cu e incinerator ta den operacion di testing di 8 ora pa dia e habitantenan tin hopi molester y hasta ta conoci cu trahadornan y habitantenan den e area a bira malo durante e testnan aki.

E procedura segun e ley hinderverordening ta justamente pa duna un y tur e chens pa duna nan obhecion contra esaki, y pa asina por evalua e situacion prome cu crea e instalacion, cual no tabata e caso. Na momento cu bo instala caba y pio cuminsa opera sin hindervergunning bo ta actuando contra ley.

Un instalacion di incinerator nunca ta completamente sin riesgo.

Na otro paisnan caminda tin tecniconan specializa cual ta monitorea e incinerator constantemente pa evita accidente y eventual explosion ta wordo desaconseha pa ubica esaki serca di areanan habita. E hecho cu e Dump na Parkietenbos tin candelanan continuo y permanente, confirma den raport di Serlimar, ta forma extra riesgo pa explosionnan grandi of otro desgracianan. Manera tambe conoci pa hopi aña a keda yena e dump na Parkietenbos cu material radioactivo. No tin garantia riba e seguridad cu tur e candelanan activo na e sitio y awor pa coloca un incinerator y su dieseltank ariba e sero flamable aki.

Tin di remarca tambe cu e mesun caminda aki e fueltrucksnan ta pasa diariamente pa bai centro di aviation. Mientras tin parti di e area cu no tin manera fasil pa evacua habitantenan si en caso ocuri un explocion esaki por resulta na un calamidad.

Ta menciona entre otro cu e incinerator ta opera mes un sistema na Boneiro y Corsow.

E incinerator por ta similar cu esun di Boneiro of Corsow pero e condicionan di contorno ta totalmente otro. Na Boneiro por ehempel e incinerator di Selibon ta ubica leeuw di area habita. Mientras cu por a compronde cu na Corsow desperdicio medico ta wordo kima na incinerator di hospital mes pa preveni infeccion y contaminacion y sludge ta wordo proceso di un manera mas efficiente na unda e awa ta wordo usa pa irrigacion.

No tin ningun garantia cu e incinerator lo trece alivio pa Parkietenbos.

Desde varios aῇa ta conosi cu e Dump di Parkietenbos a jega su capacidad maximo y cu mester wordo sera. Na aῇa 2018 PAHO den su rapport a demanda Gobierno di Aruba pa sera e Dump di Parkietenbos immediatamente pa motibo cu e Dump ta malo pa salud di e habitantenan di Parkietenbos. Instalacion y operacion di un incinerator ariba Dump di Parkietenbos lo stroba e proceso di sanea y sera e Dump debi cu e desperdicionan lo keda wordo hiba na e Dump y despues di procesamento e area lo keda wordo contamina cu emisionnan toxico y shinishinan (ash) di e incinerator mientras e candelanan spontaneo lo continua. Segun plan di desaroyo especial ROP 2019 e area lo mester haya un otro destinacion, pues di recreacion.

PAHO ta menciona tambe den su rapport cu e ubicacion di e dump Parkietenbos ta contra protocolnan internacional di aviacion di International Civil Aviation Organization ICAO, cual ta un agencia specializa di United Nations.

Considerando e aspectonan tecnico y capacidad di e incinerator, ta asina cu ni si e incinerator opera 8 ora pa dia e no lo ta suficiente pa procesa tur e sludge. Tambe kier procesa desperdicio medico den e incinerator. Esaki por contene material toxico, radioactivo, contamina y infeccioso. Mundialmente e tratamento di desperdicio medico ta wordo procesa na e lugar cu e desperdicio ta origina (Treatment at the source) pa evita cualkier contaminacion of infeccion. Pa es motibo aki hospitalnan tin nan propio incinerator cu ta wordo usa solamente pa desperdicio medico.

Emisionnan toxico

Den e articulo ta menciona lime powder pa filters pa yuda purifica. E polvo aki ta hopi iritante pa cuero, slijmvlies, wowo, boca y pulmon.

Fuera di esey a menciona cu e gas lo sali sin holor. Ta conoci cu justamente e gasnan sin holor ta locual ta mas toxico y dañino pa e salud. E concentracion di e emissionan ta depende di diferente factornan incluyendo tipo di desperdicio, humedad, volumen di desperdicio, fuel cu ta wordo usa y condicionan ambiental. No tin garantia riba e cantidad di emisionan cu habitantenan/trahadornan lo wordo expone na dje y te na unda esaki lo ta safe.

Aruba no tin ley di medioambiente y tampoco ley di calidad di aire. Tampoco no tin meetstations permanente manera Hulanda ta usa pa midi e aire. Un polucion control system no ta suficiente pa garantiza un safe exposure. Otro factor ta e direction di e biento y e altitud di e barionan cual ta keda mas abow cu e incinerator, pues esaki lo causa cu e emissionan lo sak y permanece den e area habita.

Incinerator ta contra e objetivo di desaroyo duraderonan di United Nations (SDG’S), mientras cu tin otro opcionnan sostenibel y no dañino pa salud y medioambiente.

Sinembargo tin otro sitio nan na Aruba cu ta leeuw di area habita y leeuw di area proteji cu por wordo destina pa incineracion, manera por ehempel na RDA unda cu tin un incinerator caba ta operando.

Pa finaliza e articulo kier menciona cu un y tur tin e oportunidad pa entrega un obhecion contra e incinerator prome cu dia 20 di augustus na Minister di Husticia, Seguridad y Integracion mediante DWJZ.

Comments

comments