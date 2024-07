Gerencia di ELMAR a tuma nota di un publicacion yena cu insinuacionnan falso y intencionnan personal di kisas algun persona pa crea discordia den ELMAR. Locual ta pasando ta cu den ELMAR tin varios investigacion andando, esaki ta un proceso necesario pa identifica fayonan, coregi y mehora e calidad di maneho y rendimento den diferente division di e compania. Kisas tin algun persona of personanan cu no ta gusta cu e investigacionnan necesario aki ta tumando lugar y ta opta pa inventa fantasia y lansa insinuacionnan anonimo y sin base. Esey so caba ta kita tur credibilidad di esnan cu ta trata di purba scapa nan mes sushando otro nan bon nomber. Gerencia actual di ELMAR tin un responsabilidad y tarea sumamente importante pa coregi loke no a bay bon den pasado pa asina sigura e pueblo di Aruba un maneho integro y operacion di suministro di energia confiabel, stabiel pa futuro. P’esey ELMAR ta trahando tambe cu partnernan internacional, pa yuda mehora e calidad di e procesonan di maneho. Aruba merece un compania di utilidad caminda no ta proceduranan scondi, intimidacion, insinuacionnan anomimo ta dirigi of purba influencia maneho. Gerencia actual di ELMAR ta para pa maneho responsabel, profesional y transparente cual ta garantisa stabilidad y progreso di e compania, p’esey e proceso di investigacion ta bay continua y awor amplia segun ta haya ta necesario. Tur cos ta mustra cu ta un grupito di 10 pa 15 empleado cu lo a planea pa haci e publicacion negativo y eroneo aki. Gerencia di ELMAR ta gradici tur empleado cu a expresa nan confiansa den nos maneho y tambe na e sindicatonan cu a distancia nan mes di e publicacion.