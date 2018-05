Puberbrain tambe a wordo trata durante congreso Omgaan met Pubers

Telefon pa Hubentud tambe a participa den e Congreso “Omgaan met pubers” cu ta trata e comportacion di muchanan, cual congreso a wordo organisa pa OC y Wit Gele Kruis. Nan tambe a aporta nan granito di arena riba e problematica actual aki, pa cual Sr. James Sneek, director di Telefon pa Hubentud ta splica mas ariba esaki.

E parti di Telefon pa Hubentud ta e parti di e puberbrain, e celebro di e hoben, den cua fase nan ta pasa y kico esaki ta nifica esaki, kico ta e comportacion cu por expect di esaki. Di nan ora nan mente lo ta situa den cierto fase. Riba esaki ta e topico unda cu Telefon pa Hubentud a duna su aporte cu e docentenan presente den e congreso aki pa desaroya e parti aki completamente.

E iniciativa aki ta hopi bon siendo cu e docentenan di Aruba ta esunnan cu ta bezig henter dia cu e mucha y hobennan naturlmente banda di nan mayornan. Pero hopi biaha ta esun cu ta prepra e muchanan na scol pa nan ta un bon ciudadano den comunidad den futuro, anto mester duna nan tur e heramientanan pa succes.

E problematica cu e muchanan na Aruba tin diferente factornan ta envolvi siendo cu antes prome cos ta cu e mama tabata na cas. Emancipacion di hende muhe, pero tambe e situacion economico a pone cu mama y tata mester a bay traha y esaki a pone cu tin menos supervision riba e mucha despues di oranan di scol y banda di esey e mayornan ta keda druk cu nan trabou caminda cu e ta haya un mucha cambiando te cu hoben cu ta bezig buscando su mes, ken e mes ta.

E hobenan ta siñando for di internet tambe, Facebook, Instagram y tur esaki ta algo cu a bin extra cu e mayor ta hayando tambe cu e mucha. Pero riba esaki e mayornan mester tin un tarea unda mester tin e poder di wak e yiu su telefon y dicidi di blokia por ehempel un website cu ta mal educa nan yiu y esaki ta un bon punto pa mishi cun’e .

Den e biaha cu Telefon pa Hubentud a yega di bay na e scolnan den un klas di un total di 24 alumnonan tur tin smartphone, unda cu solamente un of dos ta bisa cu nan mayor ta controla nan telefon ora esaki a wordo puntra. Kiermen cu no tin un control social riba e telefon di parti di e mayornan a bay atras tambe.

Pa ultimo e ta bon pa e mayornan haya sa riba kico ta nan yiu su comportacion online, siendo cu nan ta responsabel di esey hunto cu comunidad cu e organisacionnan, scolnan, stichting, gobierno entre otro cu mester duna ayudo na e mayornan. Pero na final di dia esakinan ta keda responsabel unda cu e social control a bay atras tambe door di e indivudualismo den comunidad unda por ripara cu e mayornan no ta worry riba e educacion di nan yiu.

