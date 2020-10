Psycologo Giullita Anthony con pa inverti den bo propio Salud mental

Como parti di e luna di conscientisacion di Salud Mental, Fundacion Respaldo y Jordan Ling Foundation ta sigui cu e serie di programanan informativo.

Na e radio emisora Hits100 FM, durante e Entrevista di Dia, Giullita Anthony, Gezondheids Zorg Psycholoog a amplia riba e tematica di salud mental.

Giullita a studia e profesion di Psicologo na Hulanda y despues el a specialisa pa por trata varios transtorno cu ta relata na salud mental.

Pa loke ta e tema ‘Inverti den Salud Mental’, cual ta e enfoke di e luna di conscientisacion di e aña aki, e psicologo a splica cu locual un persona por haci pa inverti den salud mental ta purba preveni y hasta busca ayudo ora cu tin problema.

Esey ta algo cu tur hende ta lubida, pero den e sociedad di awendia ta hopi importante pa haci ‘self-care’, tuma tempo pa por recarga y sigui biba.

Giullita Anthony a añadi cu si un persona ta ripara cu algo no ta bon cu ne ta importante pa bay bo docter di cas y puntra pa ayudo.

Un persona por haya sa cu su salud mental no ta bon door di ripara cu su bida no ta bay manera e ta spera.

Un di e transtornonan cu na Respaldo ta mira hopi ta depresion y esaki ta manifesta cu entre otro sinti ‘down’, no ta sinti contento, y te hasta cu pensamentonan di no kier biba mas. Ora cu ta cuminsa ripara situacionnan asina ta momento pa bay papia cu bo docter di cas, asina Psicologo Anthony a remarca.

Sr, Croes a puntra pa algun tips cu e Psicologo Anthony por recomenda. “Si y un di e tipsnan ta; wak bo mesun energia y compara bo energia cu esun di bo telefon celular. Hopi biaha nos ta wak cuanto porciento di bateria nos telefoon tin pero nos ta lubida di observa e energia di nos propio curpa.

Tambe mester wak si ta drumiendo suficiente, si a come bon, si bo a cuida bo mes. Practica un actividad tambe ta masha recomenda manera cana, landa, haci algo cu bo ta disfruta. Keda activo fisicamente. Lesa buki, practica un arte.

Locual na Respaldo nos a ripara durante e pandemia ta cu e mesun hendenan cu tabata wordo atendi caba ta bin bek, como tambe hendenan cu ta biba nan bida normal, pero cu por tawata tin un vulnerabilidad pa haya un transtorno.

Durante e pandemia tambe ta constata e vulnerabilidad pa haya un depresion. E actividadnan di custumber no tey mas y esey ta causa stress y e persona ta cay den un depresion. E hendenan cu tabata tin problemanan caba of cu tabata tin vulnerabilidad caba pa haya problema ta nan ta acerca Respaldo aworaki, asina Anthony a señala.

Ta trata di personanan den un rango di edad entre 18 y 75 aña. Cada persona y nan transtorno ta wordo trata diferente. Tin personanan cu ademas di un depresion tambe tin problemanan social, laboral, financiero, familiar, a splica.

Locual nos ta lubida hopi biaha ta cu nos ta na bida. Nos haci nos mes hopi ocupa cu trabao, yiunan, pareha y tur otro cos y ta lubida nos mes”, Giullita Anthony a expresa.

“Si bo no yuda bo mes, bo no por tey pa otro hende, bo no por tey pa bo trabao y bo no por haci tur e otro cosnan”, el a agrega.

Ta bon pa señala cu Respaldo ta conta tambe cu un departamento special pa atende cu hobennan. Si abo como mayor ta pensa cu bo yiu mester ayudo, bay docter di cas y puntra pa ayudo.

Awendia tin hopi influencia di social media y tin hopi bullying como tambe acoso online ta sosode. E profesionalnan di Respaldo lo por yuda e hobennan con pa anda cu e situacionnan aki cu no solamente ta presenta den bida real pero tambe online. A constata cu na Aruba no ta gusta papia di salud mental pesey ta necesario pa percura pa abo cuida pa bo mes y si bo por hacie prome cu bo tin un problema cu salud mental, haci’e”, Giullita Anthony a declara durante e entrevista interesante aki riba e tema di salud mental.

Keda pendiente pa mas temanan relevante durante e luna di conscientisacion di salud mental.

Comments

comments