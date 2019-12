Psikatria na Aruba mester mas atencion pa sigura un comunidad sano

Informacion cu nos a ricibi ta mustra cu tin ms of menos 4 mil persona registra cu transtornonan mental y segun informacion adicion ricibi for di expertonan riba e tereno aki, ta bisa cu en realidad mester multiplica esaki cu 5 pa haya e cifra corecto. Akinan Sr. Lopez di SPD a mustra cu segun nan registracionnan di añanan antras na tin mas of menos 3 mil persona adulto cu transtorno mental. Mientras cu pa loke ta patientnan activo nan tin mas of menos 500 persona adulto cu ta rekeri cuido di SPD. Den hopi caso, segun Sr. Lopez a bisa cu nan ta solucionabel y controlabel y hopi caso por bisa cu tin hendenan ta pasa den problemanan hopi grandi cu ta pone nan sali di nan equilibro mental saludabel y cu un tratamento corto nan ta sali y stabiliza . Pero tin hopi otro casonan ta mas severo cu ta rekeri tratamentonan hopi mas intensivo y tin casonan cu mester bisa nan mester haya tratamentonan pa resto di nan bida. Pero hopi di e casonan y depende di e tipo di malesa ta controlabel y manehabel caminda e persona por sigui biba un bida normal sin cu ningun hende mester sa mes cu e tin un of otro problema psiciatrico. Pero, segun Sr. Lopez ta sigui bisa, cu tin otro casonan hopi mas severo cu ta bisa cu ta dificil pa controla y ta hopi mas dificil pa cura y aunke e ta bira controlabel pero dificil pa cura. Y tambe ta haya e casonan cu ta den combinacion, esta un persona cu ta sufri di scisofrenia/paranoico y riba dje e ta bai consumi droga, esaki ta bira hopi dificil pa controla. Y esaki ta hendenan cu no por predici kico ta bai pasa cu nan. Sr. Lopez a mustra cu por controla nan malesa of nan paranoia pero si nan ta dale den combinacion cu alcohol of droga, esaki ta haci e malesa extremadamente peligroso. Actualmente tin mas of menos un 120 persona bao di tratamento cu ta cai den e grupo aki y nan ta exigi hopi hopi tratamento y tempo pa por tene nan stabiel. Pero den e cantidad aki tin un 60 of 70 cu ta usa droga y esaki ta esnan cu ta bira hopi hopi peligroso. Pero Sr. Lopez a mustra cu SPD ta sigui haci su best pa purba controla esakinan. Y psikatria na Aruba ta un problematica cu no a dune atencion pa hopi tempo y esaki ta rekeri atencion pa por tin un comunidad sano y tene cuenta cu e estado emocional di cada cuidadano.

