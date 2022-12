Como Oficina di Turismo, bou di e capa di mehoracion y desaroyo di producto Aruba, nos ta enfoca riba proyectonan di embeyecimento cu ta wordo uza pa atrae turistanan den diferente area di Aruba. Bou di e capa di mercadeo tambe sigur proyectonan manera e trapi aki ta gara atencion virtual como un asina yama “instagrammable spot”. Un spot cu bo lo comparti via rednan social básicamente.

Tipo di aspectonan asina por bira punto di atraccion pa bishita Aruba. Hecho ta cu e lo ta un punto di atraccion pa bishita San Nicolas, den e caso aki Seroe Colorado. Banda di locual ya ta ofrece, esaki por agrega mas balor na e experiencia di e bishitante.

For di e angulo di mercadeo, video y potretnan di e trapi lo wordo comparti riba rednan social, asina amplificando e promocion di Aruba. Asina esnan cu ta bishita ta sigui ta un parti integral di yuda promove Aruba.

A.T.A. a aporta pa a haci di promenade y vecindario e “Art Capital” di Caribe y aki tambe por mira e impacto di promocion, incluyendo cantidad di hende cu ta comparti obranan di arte via rednan social of di otro manera. Asina lo tin mas ehempel di spotnan cu ta atractivo pa comparti via rednan social. Por ehempel e toren na Palm Beach dilanti di RIU Hotel.

Cada proyecto cu A.T.A. ta inverti den dje tin su motibo y sigur tambe su storia y esaki no ta un excepcion pa e trapi na Rodger’s Beach. Algun luna atras despues di diferente combersacion entre socionan a dicidi cu e trapi renoba na Rodger’s Beach lo wordo embeyeci a traves di e arte di mozaik. Pa e arte ta relevante cu e area aki, a dicidi di enfoca riba flora y fauna di e area. A scoge flora y fauna ya cu ta un bon oportunidad pa asina tambe por genera mas conscientisacion riba nos naturalesa y e cuido di esaki. Directie Natuur en Milieu y Fundacion Parke Nacional Aruba tawata tin un rol importante den identifica e flora y fauna cu ta forma parti di e parke marino na Seroe Colorado. Despues, basa riba nan sugerencia, artista internacional di Mozaik, Isidora Paz, a produci e diseño pa e trapi agregando asina fantasia y creatividad.

E colaboracion cu a tuma luga pa e ehecucion di e obra di arte aki sigur tawata hopi bunita ya cu a conta cu 24 diferente artista cu a yuda cu e creacion di e obra di arte riba e trapi aki. Adicionalmente di esnan menciona caba, e proyecto aki a conta tambe cu apoyo y colaboracion di Ministerio di Turismo, Comision di Infrastructura, DIP, DOW, Artisa como tambe tur voluntario cu a colabora pa haci di e proyecto un realidad.

Di parti di A.T.A. nos kier felicita y gradici cada un cu a contribui na e proyecto aki y ta spera cu tur hende lo disfruta di dje.