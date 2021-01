Proyecto Steenweg a conoce poco retraso pa motibo di awasero

Daphne Fernandes-Pedra, Projectleider na Stichting Monumentsfund Aruba ta splica Masnoticia cu proyecto Steenweg na Oranjestad lo mester keda cla pa April 2020. E ta bayendo basta bon, tabata tin algun cos cu tabata sospecha y despues a bin logra comproba despues di a descubri algun cos historico den e edificio.

A descubri algun sorpresa cu ta cosnan cu nos no ta custumbra di wak segun sra. Fernandes-Pedra, pero esakinan lo wordo divulga na final ora termina e proyecto. No tabata tin contra tiempo pa motibo di Covid19, pero awasero si. Door cu nan tabata bezig cu trabaonan pafo e tabata poco fastioso trahando durante temporada di awasero.

“Esaki ta restauracion di parti pafo no parti paden, nan no por a haci paden door cu e no ta den parti di e proyecto aki cual a duna poco contra tiempo, pero e ta bayendo bon si.” Pa locual ta e caminda, ora e proyecto ta cla e caminda lo habri bek. E contratista cu lo bay ta encarga cu restauracion di e parti paden lo por haci uzo di e tereno patras pa warda materialnan etc, pero awor ainda mester haci trabaonan riba parti pafo dus e caminda ta keda cera, a pidi permiso cerca polis pa lag’e cera.

E edificio su dilanti, un cas, ta riba lista di monumento potencial, dus no monumento proteha. Su historia ta hopi interesante pasobra e ta e cas di Adrian Lacle, aworaki e ta wordo uza ainda como cas, e ta wordo parti pa huur na diferente hende. E ta un edificio bastante deteriora, e ta na peliger y lo ta bon si e por wordo drecha of manteni na un manera cu e no lo sigui bay atras. “Nos lo desea di por restaura e edificio aki tambe pero ta keda na doño di e edificio kico e ta desea pa haci.”

