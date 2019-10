Proyecto renobacion Bestuurskantoor ta cla pa wordo entrega

Minister Otmar Oduber durante un encuentro cu prensa a duna di conoce cu Diabierna awo e contratista lo entrega e trabao di renobacion di Bestuurskantoor. Esaki ta e prome tres fasenan mientras cu na e parti pariba ainda tin un di cuater fase cu lo keda finaliza den e proximo tres lunanan. E trabaonan a bai riba un periodo bastante largo di renobacion cu a tuma lugar cu por bisa cu ta bayendo pa un aña y mey caba. E edificio aki, segun Minister Oduber, tur hende ta sumamente orguyoso di dje aunke cu na cierto momento a cuestiona hopi cu Gobierno di Aruba a hinca aden mas of menos 7 miyon Florin cu ta un monumento caminda cu proximamente tin mas trabao ta bai tuma luga caminda vooral e tegelnan cu kier mantene den forma original. Pero un Bestuurskantoor completamente renoba, moderniza caminda cu ora Gobierno a tuma mando a kere cu cierto momento e trabaonan lo bai facil pero a encontra cu yen contratiempo caminda cu sistemanan di coriente tabata malo y mester a wordo cambia. Tabatin tambe e parti di e floor na entrada di Bestuurskantoor cu practicamente tabata cayendo den otro y por bisa cu literalmente Bestuurskantoor tabata cayendo den otro y a mira hopi cuestionamento y atrobe mester menciona cu ta haya esakinan sumamente lamentabel pasobra cierto momento politiconan mester realiza cu ora ta den oposicion tin un lenguage y ora ta den Gobierno tin otro lenguage. Segun Minister Oduber politiconan mester tin un standard no dobbel standard y e mandatario por a scucha criticanan di partido AVP entre otro e ex-minister Benny Sevinger y tambe Mike Eman cu ta hendenan cu ora nan tabata den Gobierno a bisa cu Bestuurskantoor kier a wordo bendi, mester para pe ta patrimonio di pueblo e ta y ta di Aruba e ta. Y awor ora ta inverti kier bisa tur clase di otro cos. A construi un Cocolishi bunita pero e cara mes cu ta bestuurskantoor tabata den un fase masha deplorabel mes. Gobierno actual a inverti y awor aki por ta orguyoso di e invesion aki cu a tuma lugar pasobra e lugar aki no ta pertene na Otmar Oduber, e no ta pertene na ningun politico y tampoco na ningun Gobierno, sino na pueblo di Aruba y ta aki’den hopi reunion a tuma lugar pa marca historia di unda nos pais ta awe. Akinan ta caminda a lanta e bandera di Aruba y caminda tabatin aubadenan y akinan ta caminda tabatin hopi historia y pesey a scoge tambe, apesar cu e ta costa un tiki hopi, pa e parti aki wordo completamente renoba den su estado di monumento manera tabata e intencion tabata. Personal di Monumento Bureau a traha conhuntamente cu e contratista y a controla henter e renobacion y awe tabata importante pa mustra henter comunidad tur e trabaonan y mirando cu ta na vispera di entrega e edificio aki un biaha mas na Gobierno di Aruba y tambe pa prensa tambe por mira e ahustenan cu ta tumando lugar y e parti dilanti aki pa hopi hasta a lubida con e tabata. A purba di mantene tur su aspectonan pa e keda cu e parti menumental di dje. Minister Otmar Oduber a bisa cu e kier felicita comunidad di Aruba pasobra na final di dia ta cas di Pueblo di Aruba e ta pasobra te ta pone e Gobierno cu kier den e edificio aki. Minister Otmar Oduber a mustra cu pe ta un honor y alabez gradiciendo DOW, cu manera nos a mencion a haya hopi contratiempo pasobra e proyecto aki mester a keda cla como shete luna pasa caba pero cada biaha tabata encontra un dificultad pero a bisa no ban drecha esaki di biaha y ban laga e edificio den un estado cu den e proximo 15 of 20 añanan por ta sigur cu e mantencion tambe por ta uno cu lo costa hopi menos.

