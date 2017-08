Proyecto piloto “Aruba Happy Flow” tabata un exito

Durante e presentacion di e resultadonan di e prome fase di e “roadmap EU-preclearance” y den presencia di Minister di Husticia Sr. Arthur Dowers, Minister di Asuntonan Economico y Comunicacion Sr. Richard Arends, Sr. Jos Nijhuis CEO Schiphol Group, Sr. Rob Melchiot VP International Stations KLM y otro invitado, Sr. James Fazio, CEO di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) tabata hopi satisfecho cu e culminacion di e proyecto piloto di 2 aña: “Dos aña pasa, hunto cu e Gobiernonan di Aruba y Hulanda, Schiphol Group, KLM y Vision Box nos a lansa un plan inovativo cu un meta ambicioso y unico na mundo: Desaroya un proceso di pasahero cu ta encera reconocimento facial unda e pasahero por bai for di check-in pa aborda avion sin mester mustra su paspoort atrobe: Sigur, lihe y sin peligro alguno. Awe, mi por raporta orguyosamente cu e proyecto piloto a keda completa exitosamente. E sistema di Aruba Happy Flow a mustra di ta un sistema futuristico hopi flexibel riba e control di acceso, maneho di identidad y proceso di monitor di comienso te final.”

E Aruba Happy Flow Pilot Project cu por cierto a ricibi premio como proyecto, ta combina e proceso publico di control di frontera cu e proceso di pasahero priva na aeropuerto. Esaki ta unico na mundo y a wordo diseña pa “streamline” e proceso di pasahero, haciendo e liher y sigur. E privacidad di pasahero ta garantiza debi na e arcitectura di referencia di privacidad cu a wordo diseña y implementa. E sistema nobo ta brinda un sistema motoriza cu ta enfoca riba e optimalizacion di tur operacion di pasahero dirigi riba e maneho di fluho, pues combinando tur control complica y critico pa seguridad y brinda solucionnan comun, unda data por wordo comparti entre e diferente stakeholdernan den un manera responsabel y manteniendo e privacidad di e pasahero.

E Aruba Happy Flow Pilot Project a cuminsa como un marcha pa pre-clearance pa paisnan Europeo, pero e ta un concepto separa riba su mes. E proyecto piloto di 2 aña tin e meta visionario unico pa establese un proceso unda un pasahero saliendo for di Aruba y cu intencion di drenta e espacio di EU-Schengen ta pre-cleared prome cu e avion sali. Den e caso cu un pasahero no ta cumpli cu e rekisitonan pa por drenta Europa of no ta permiti pa bula debi na otro aspectonan di seguridad, e medidanan apropia ta wordo tuma di forma inmediato y e autoridadnan respectivo ta wordo notifica dibiaha.

Loke a cuminsa como un concepto riba uni sla chikito den Caribe 2 aña pasa rapidamente a bira un punto di referencia den e industria den e forma cu a transforma e forma di interaccion entre e pasahero y aeropuerto den un forma completamente nobo. Pa awo, e Aruba Happy Flow Pilot Project a keda conclui, y a resulta den un plataforma di operacion di largo duracion y un sistema completo, pues brindando un experiencia facil, sin mester warda den rij of para na diferente caminda, y unda no mester usa papel, dunando oportunidadnan tremendo den e industria di aviacion, haciendo e proceso uno mas placentero pa e pasaheronan.

“E exito di e proyecto piloto aki ta danki na e cooperacion y compromiso di tur e partnernan cu a kere den e proyecto desde e prome dia. Mi ta gradici y felicita cada un cu a contribui y pone e aeropuerto chikito aki riba mapa como un lider den e mundo di tecnologia di aviacion,” asina Sr. Fazio, CEO di AAA a conclui.