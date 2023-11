Ministro di Finansa y Cultura ta anuncia Proyecto pa Entrega, Instalacion y Configuracion di HPE Alletra dHCI pa Direccion di Finansa**

Den representacion di Gobierno di Aruba, Minister di Finansa y Cultura tin plan pa lansa na subasta publico e Term of Reference “Proyecto pa Entrega, Instalacion y Configuracion di HPE Alletra dHCI pa Direccion di Finansa.”

**Descripshon Cortico di e Proyecto:**

E proyecto ta inclui entrega, instalacion, configuracion y poni uso di HPE Alletra dHCI pa beneficio di DirFin WAN.

**Fecha di Inicio:**

E contrato ta cuminsa dia 1 di januari 2024.

**Descripcion di Trabou:**

E descripcion di trabou, conoci como Term of Reference “Proyecto pa Entrega, Instalacion y Configuracion di HPE Alletra dHCI pa Direccion di Finansa” (TOR), lo ta disponible for di dia 13 di november 2023 na Direccion di Finansa, Camacuri 2, pa un suma di AWG 50,00. Por paga cu carchi bancomatico na Front Office di Direccion di Finansa.

NA HULANDES:

Openbare Aanbesteding

“Project leveren, installeren en configureren van HPE Alletra dHCI voor Directie Financiën”

De Minister van Financiën en Cultuur is namens het Land Aruba voornemens om in het openbaar aan te besteden de Term of Reference “Project leveren, installeren en configureren van HPE Alletra dHCI voor Directie Financiën”.

Korte omschrijving van het werk:

Levering, installatie, configuratie en gebruiksklaar maken van HPE Alletra dHCI ten behoeve van de DirFin WAN

Ingangsdatum:

De ingangsdatum van het contract is bepaald op 1 januari 2024.

Werkomschrijving:

De werkomschrijving Terms of Reference “Project leveren, installeren en configureren van HPE Alletra dHCI voor Directie Financiën” (TOR) is vanaf 13 november 2023 verkrijgbaar bij de Directie Financiën, Camacuri 2, tegen betaling van AWG 50,00 door middel van pinpas bij de Front Office van Directie Financiën.

Inlichtingenvergadering:

De inlichtingenvergadering zal op 17 november 2023 om 9:00 uur ’s ochtends in de Vergaderzaal van Directie Financiën te Camacuri 2 plaatsvinden. De nota van inlichtingen zal op 21 november 2023 aan alle gegadigden digitaal worden toegezonden.

Openbare aanbesteding:

De openbare aanbesteding vindt plaats op 24 november 2023 om 10:00 uur ’s ochtends op het kantoor van de Directie Financiën.

Inschrijving:

De offerte op dit werk dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen. Inschrijving dient te geschieden op het bij de TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier. De inschrijver moet bij zijn inschrijving een aantal documenten bijvoegen onder andere:

Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel van Aruba;

Verklaring van de Ontvanger.

Overige vereiste documenten zoals vastgesteld in de Term of Reference