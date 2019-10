Proyecto nobo di Enseñanza a keda presenta p’asina nos forma di duna les bai na un otro nivel

Sra. Annemarie Provever-Groor directora di Departamento di Enseñanza ta duna di conoce cu e proyecto aki cu a keda presenta pa Minister di Enseñanza ta di suma importancia. E plan di educacion nacional a keda introduci, pero manera e directora ta bisa plan ta un cos pero ehecuta e plan ta otro cos y pa cu esaki semper mester di placa. Y den e cuadro aki e proyecto aki ta duna oportunidad na scolnan, na directivanan di scolnan pa haya placa pa siña di otro pais y e ora hunto crea e inovacion den nan scolnan. Loke ta hopi bunita, segun e directora di Departento di Enseñanza ta, cu no ta Gobierno ta duna placa pero ta e iniciativa di cada scol cada directiva di scol ta bai conta awo anto esey ta kere tambe cu conhuntamente cu scol y su directiva, Gobierno por trece un cambio den enseñanza. E suma di placa ta hopi grandi pero segun Sra. Annemarie mester siña hunto con pa yena e plannan etc. pasobra no ta asina sin mas ta bai haya e suma di placa. E parti bunita ta cu diferente scol cu ya caba a haci uso di e “Erasmus Plus Fonds” nan por mustra nan experiencia y nan por yuda otro pa hunto laga mas scol probecha di e oportunidad aki. Esaki sin duda e ora ta un stap positivo pa e mundo digital den enseñanza pero tambe e formanan nobo cu lo bai wordo usa pa educa. Tur hende sa cu mundo ta cambiando rapidamente y cu enseñanza tambe mester bai conoce cambionan y no por sigui duna les na e forma cu ta haciendo pa e ultimo decada aki. Pesey dor cu tin hopi bon ehempel den exterior pa cu e proyecto aki anto juist esaki lo bai yuda pa nos siña di nan tambe y comparti pasobra Aruba tambe tin hoyanan den su Enseñanza pa comparti informacion y “know how” cu mundo eyfor.

