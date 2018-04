Proyecto Isla di Oro ta un eco resort cu lo proteha y cuida e medio ambiente

Na 2013, ambientalistanan a traha un informe, mustrando nan preocupacionnanpa cu e proyecto di Isla di Oro. E estudio ambiental a wordo haci a base di e informe aki y ela wordo haci cu e ekipo di trabao, pa cumpli cu tur e peticion di e ambientalsitanan. Sr Frank Sydow, desaroyado di e proyecto Isla di Oro ta amplia mas ariba esaki.

E minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber ta buscando un consensus pa tur hende por ta riba e mesun liña y sigui e normanan cu nan tabata tin 5 aña pasa y loke nan tin aworaki. E desaroyadonan ta dispuesto di haci esaki y mucho mas. Nan ta na altura di lo sensibel di e area. E ta un proyecto Eco- Resort. E area mester ta den un bon estado, den un estado di preservacion. Y e desaroyadonan ta dispuesto, conhuntament cu gobierno, di traha hunto pa esaki ta asina, segun Sr. Frank Sydow.

Sr. Sydow a haci varios “Town Hall Meetings” caminda cu e ambientalistanan a haci acto di presencia. E desaroyadonan a bisa cu pronto nan lo trece un profesor di Hulanda, pa e bin y duna e informacion necesario. E comunicacion di parti di e desaroyadonan aki semper tabata habri. Semper e desaroyadonan a duna nan noticia di e avansenan y nan ta habri pa cualkier cos. Gobierno tambe ta bezig cu e ambientalsitanan, pa tuma nan opinion na cuenta. Ta hopi importante pa nan sea parti di e proyecto.

Despues di cuater aña bezig cu e proyecto aki, nan ta hopi consciente cu mester haci tur cos bon y pa tur cos bay bon, esaki ta tuma tempo. A pasa cuater aña, nan a inverti un gran cantidad di placa y nan ta convenci cu e proyecto ta bon pa Aruba, pa Aruba su economia y su medio ambiente. E ta un win- win situacion. Si nan ta spera cu gobierno haci un tiki lihe cu e reunionnan, y e desaroyadonan a haya yamada for di Bonaire y Corsou, pa nan bay haci un proyecto asina ayanan. Pero nan kier pa Aruba ta e prome. Y nan ta spera cu nan por cuminsa ainda e aña aki.

Sr. Sydrow a sigui bisa cu e estudio cu nan a haci over di e suela, ta cu e suela ta calichi, dus koraal morto, dus eynan no tin peliger pa pone e cabañanan aki. Lo pone algun tubo cu lo wordo poni pa steun e casitanan ariba nan. Ariba esaki a haci tur e estudionan, nan lo bin cu’n Nursery Program, caminda tin hasta un institucion for di Bonaire, cu studiantenan Arubiano cu ta entusiasma cu e programa unda cu cada turista por sembra un koraal. Doro cu no tin koraal, mester sebra esakinan. Mescos cu e programa ey, tin tambe e refosteracion di e mangrovenan, y tin areanan caminda cu por sembra mangrovenan, cu ta bida y e filter di lama. E desaroyadonan tin varios programa di conscientisacion y ambiental tambe.

E desaroyadonan no tin un tempo fiha, pa bisa cu nan no ta sigui cu e proyecto. Al contrario, nan tin cuater aña cu e proyecto aki. E inversionistanan logicamente mester a contempla otro inversionnan, pero esakinan tambe ta entusiasma cu e proyecto aki. Cu e apoyo cu e gobierno anterior y esaki, cu a compronde cu e proyecto aki ta uno responsabel y sustentabel, di inversion importante pa e banda di e isla aki. Semper nan tabata kier a inverti den e otro banda di e isla, loke nan kier ta pa laga nan traha, traha hunto, tanto gobierno, ambientalistanan, pa traha riba algo cu lo ta bon pa e isla.

E proyecto aki tin algun algun condicionnan hopi particular, manera palafitonan ariba awa. E ta un tipo di turismo cu ta existi rond mundo, na Maldiva, Bora Bora, Polynesia, Jamaica, St. Lucia y Belize. Ya e tipo di proyectonan aki, di resort ariba awa ta existi caba, y ta existi protegiendo e naturalesa. Semper a bia cu mester busca turistanan upscale, y esaki ta un manera di haci esaki. Y si gobierno bisa cu tin otro luga, cu tin e mesun condicionnan, e mesun manera di Isla di Oro, nan lo ta dispuesto di skucha esaki. Te asina leu, Sr. Frank Syndow, un di e desaroyadonan di proyecto Isla di Oro.

