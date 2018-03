Proyecto district 297 cu enfoke pa trece nos Arubianonan bek

Durante celebracion di Arubadag na Hulanda diadomingo ultimo, a traves di un grabacion, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a manda un mensahe pa esnan presente. Den su mensahe, el a anuncia un proyecto pa trece Arubianonan bek Aruba.

District 297 ta referi na e hecho cu unda cu bo ta na mundo, bo ta forma parti di Aruba, di e districto Aruba.

E ta un plataforma nobo cu e meta pa uni Arubianonan cu ta biba den exterior y tambe envolve tur Arubiano den exterior den e plan di innovacion y modelo di crecemento economico pa nos pais.

E lo consisti di un “think tank” internacional di Arubiano, na Hulanda, Merca, Canada, Costa Rica, y mas pais.

E plataforma lo consisti tambe di un database digital unico, estilo di LinkedIn, unda nos por conecta cu otro online y pa e Arubiano por comparti cu otro kico tur nan sa, kico nan habilidad y interesnan ta.

“Nos pais ta na un “crusada” importante, y hunto nos tin cu dicidi e caminda pa progreso.

Nos ta na un punto cu nos mester dicidi con nos kier sigui crece, con nos kier sigui progresa. Nos ta sigui desaroya importando forsa laboral di otro pais, of nos ta bay desaroya nos economia cu nos propio yiunan di tera cu kier bolbe bek nos pais.

Nos ministernan varios biaha ta haya nan cu e peticion pa busca specialistanan di exterior, por ehempel un pediatra. Pero e por tuma e decision ey mas facil, si e sa si tin Arubianonan cu ta studiando pediatria, y ta kedando cla pronto cu nan studio, pasobra e ora e ta duna un contract temporario y ta reserva e luga pa e Arubiano.

Aruba mester di boso tur, awe mas cu nunca. Nos mester di boso ideanan, boso capital intelectual y social, y boso contribucion; ni maske con chikito e ta, e ta conta.

Ohala nos por wak boso tur bek un dia na Aruba. District 297, ta un iniciativa pa yuda crea e caminda aki. Tal bes no tur di boso por bolbe bek, pero esey no kiermen cu bo no por aporta. E plataforma unico aki, lo ta e prome paso pa uni nos, unda cu bo por ta na mundo, pa nos bini hunto sea ta por medio di encuentro nan personal of digital, pa contribui na nos dushi Aruba cu ideanan nobo. Pero tambe cu boso input lo crea un plan di accion y incentiva, pa trece boso bek Aruba. E studiante cu ta bay caba di studia, e profesional cu experiencia riba tur tereno, y tambe e studiante cu a bay Hulanda pero porta cosnan no a bay manera bo a spera. Nos compromiso ta pa crea oportunidad pa tur nos hendenan. E nocion cu bo no kier bin Aruba bek pasobra no tin trabou pa locual bo a studia tin cu pasa pa pasado” tabata parti di e mensahe di prome minister Evelyn Wever-Croes.

Plataforma District 297 lo yuda delinea esaki. Dentro di poco lo presenta e plan di accion pa comunica e plan aki na Arubianonan den exterior.

