Proyecto di seguridad den trafico: A desvela e prome borchi en conexion cu proyecto di ‘ Don’t Text And Drive ‘ !

Diamars atardi a tuma luga e desvelo ceremonial di e prome borchi di trafico den cuadro di e proyecto ‘DON’T TEXT AND DRIVE’ esaki a tuma lugar na Avenida Nelson O. Oduber. Kiwanis Club of Aruba, WVB Project Company, Cuerpo Policial Aruba, DOW y

Mota-Engil Aruba Construction Company a uni forsa den un proyecto na beneficio di siguridad den trafico na Aruba.

E meta di proyecto aki ta pa conscientisa comunidad di e peliger y consecuencianan severo di “texting and driving”; no laga texto ta bo ultimo palabra.

Maneha auto na Aruba ta exigi pa pone atencion riba e careteranan. “Texting” ta un factor peligroso, no solamente pa e automobilistanan pero tambe peaton, ciclista y otro deportistanan cu ta haci uzo diario di nos caretera. E ta alarmante pa wak cuanto chauffeur ta haci uzo di nan telefoon pa manda mensahe ora nan ta tras di stuur y no ta pone atencion pa loke cu ta pasa riba caminda. E accion iresponsabel aki ta aumenta e risico di ocasiona accidente cu consecuencia hasta mortal. Inicialmente un total di 2 borchi lo wordo instala; uno na Avenida Nelson O. Oduber y e di dos borchi na Watty Vos Boulevard na comienso di aña 2020.

E desvelo oficial a wordo realisa pa Presidente di Kiwanis Club of Aruba, Edalitza Weller, Vocero Suplete di Cuerpo Policial Aruba, Liliana Rasmijn y Gerente General di VWB Project Company, João Soares.

Kiwanis Club of Aruba pa hopi aña caba ta trece mensahenan di conscientisacion pa asina yuda hunto crea un trafico mas sigur. Recientemente den colaboracion cu New India Assurance a lansa un video nobo di “JOIN THE MOVEMENT” DON”T TEXT AND DRIVE! Cu enfoke particularmente di e peliger cu “texting and driving” ta trece cu ne pa nos sernan keri.

Kiwanis Club of Aruba kier gradici WVB Project Company, DOW, Cuerpo Policial Aruba y

Mota-Engil Aruba Construction Company pa nan contribucion pa haci e bunita proyecto aki posibel.

Kiwanis ta un organisacion global di boluntario dedica na mehora mundo via un mucha y via di un comunidad cada biaha y tin como lema: sirbiendo e muchanan di mundo. Kiwanis Club of Aruba ta activo den e comunidad Arubano desde 1964. Pa mas informacion di Kiwanis Club of Aruba y of su actividadnan por acudi na www.kiwansclubofaruba.org of Facebook page Kiwanis Club of Aruba.

