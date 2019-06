Proyecto di hotel na San Nicolas finalmente a cumpli cu tur exigencia

Gobierno a midi y actua segun e normanan, reglanan y leynan vigente pa por crea un desaroyo pariba di nos isla. Mas cu dos luna pasa Gobierno a tuma e decision pa haci un screening riba esnan cu ta envolvi cu e proyecto di desaroyo hotelero na San Nicolas. Den contacto estrecho cu Prome Minister sra. Evelyn Wever – Croes, Minister Oduber a dirigi carta na veiligheidsdienst (VDA) dia 29 di maart 2019. A base di conseho ricibi di Banco Central di Aruba (CBA) mirando cu Aruba kier ta sigur di esnan cu ta haci inversion na Aruba cu nan ta pasa nan screening. Dia 3 di juni a ricibi carta di VDA riba screening haci riba e compania Three Rivers, pero tambe riba tur partnernan envolvi y ultimate beneficiaries, pa cual a conclui cu no por a haya nada robes tumando luga cu e gruponan aki. Haciendo uzo di tur tipo di fact check cu tin disponibel di entre otro state department di FBI y OFAC etc.

Como Gobierno serio a notifica CBA di esaki y a notifica prensa tambe di e momento cu a ricibi esaki di VDA. A base di e resultadonan aki y investigacionnan haci door di CBA, siman pasa CBA a otorga e permisonan necesario na e desaroyadonan. Esaki ta contrario na informacion treci dilanti recientemente den cierto medionan di comunicacion y partidonan politico, cu no kier mira desaroyo tuma luga na San Nicolas. Siguientemente, e partinan final di documentacion y exigencianan di Gobierno lo keda cumpli cu nan.

Pa loke ta e tumamento di decision y proceso cu esaki a tuma luga pa e proyecto miyonario aki (riba 240 miyon) ta durf bisa cu e ta un di e proyectonan di mas grandi cu San Nicolas a conoce durante e ultimo decadanan aki.

Ora e hotel aki wordo construi y e efectonan cu ta bay tin cun’e, lo haya desaroyo economico na San Nicolas cu ta encera: trabou pa e hendenan di San Nicolas cu ta mas cerca di nan cas, y demas ‘ripple effect’, manera car rentals, operadornan di tour, watersports, restaurant, tiendanan y mas, pues tur locual cu San Nicolas na e momentonan aki no tin!

Cu hopi honor y entusiasmo den nomber di Gobierno, lo percura pa finalisa e proceso di documentonan mas pronto cu ta posibel. Cu despues di 40 aña cu Aruba ta buscando un desaroyo di tal magnitud pa e bario y hendenan di San Nicolas, por mira cu e aña aki 2019, e prome piedra wordo poni y construccion tuma luga, Minister Oduber a conclui!

