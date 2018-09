Proyecto Cas di Cuido lo focus riba clientenan cu problemanan multiple

Cu e firmamento di e MoU, Ambiente Felis lo por bay brinda cuido necesario y e guia tambe, cual ta hopi importante, na e grupo di personanan cu limitacion mental, cu tin un problema “meervoudig”. Sra. Luki Croes, directora di Ambiente Feliz, cu e relato.

Ta papia aki di cliente, cu no solamente su limitacion mental, pero tambe fisico. E por tin un problema cu comportacion. Hopi biaha ta papia di un combinacion y esey ta netamente locual Aruba no por ofrece ainda. den e caso aki ta papiando en particular e parti di e muchananan y e hobennan. Nan sa di hopi caso urgente na cas, cu ta wardando pa hopi aña caba. P’esey nan ta contento di por haci uzo di e localidad na CdC na Palisiaweg. Ta trata di 3 cas cu ta purba habri, Lo purba cuminsa cu e prome cas pa cuminsamento di otro aña no tin fecha ainda. Pronto lo por cuminsa cu e prome grupo di 8 mucha.

Sra. Luki Croes a sigui bisa cu tin Ambiente Feliz y tin Cas Sjabururi. E casnan aki ta brinda cuido na esunnan cu tin un retraso mental, pero ta mobil, cu tin e posibilidad di desaroya nan mes ainda, cu ta siña tareanan nobo, etc. Pero no tin un cas cu ta adapta, dus cu ta papiando di facilidadnan cu ta rekeri pa un mucha cu ta den rolstoel. E ta rekeri di un otro tipo di cuido y atencion, y esey ta exactamente locual cu si por bay haci na Centro di Cuido na San Nicolas.

E proyecto aki ta uno di mas di 8 aña pasa, cu FCCA lo a keda na encargo di dje. Semper e tabata destina pa personanan cu limitacion fisico. Pero e proyecto no a sigui, e localidad a keda hopi aña bashi. Y semper e tabata destina pa e grupo aki, y awo por medio di e Plan Crisis Social, cu Minister Glenbert Croes y Directie Sociale Zaken a set up, a bin haya un middel pa pusha e proyecto aki dilanti. Danki Dios e proyecto a wordo considera uno urgente, tin e facilidad caba y e ta haci’e hopi mas facil. Esey ta locual cu ta haciendo awo.

Tur cos ta den e fase di preparacion, caminda cu mester tuma personal den servicio, compra di mueblenan necesario y tambe mester bay focus ariba e parti di cuido. SI ta papiando di un doelgroep nobo, e ta rekeri un otro tipo di cuido y con ta ofrece e tipo di cuido aki. Awo e ta den e fase inicial, cu e pensamento cu otro aña lo realisa esaki.

Otro aña lo habri e tres casnan, uno tras di otro y no tur pareu. E prome cas lo tin 8 mucha, e di 2 y di tres, seis mucha cada uno, pa un total di 20.

Pa loke ta cifra of porcentahe di clientenan (muchanan) cu mester di e servicio aki, Sra. Croes a relata cu nan tin un lista di espera global, unda cu tin peticion pa diferente tipo di cuido. Ta haci un distincion entre personanan cu tin limitacion mental, pero cu por of ta basta independiente y cu por siña ainda. Tin e grupo cu problemanan di conducta. Esey ta un grupo cu ta rekeri un cuido special, cu den futuro lo focus si tin posibilidad specificamente pa e grupo aki. Y tambe tin un grupo, pa cual lo habri un cas awo cu hopi biaha ta malo, cu mester di atencion medico y eynan ta purba focus awo, mirando cu tin e facilidadnan caba, segun Sra. Luki Croes, directora di Ambiente Feliz.

