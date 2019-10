Proyecto BRISA ta otro oportunidad pa hobennan por haya un trabou

Diabierna ultimo Minister Glenbert Croes a haci un bishita na Refineria di Aruba durante cual e mandatario a tene un encuentro cu Aruba Vocational Education & Training Institute (A-VET).

A-VET a keda institui den colaboracion estrecho cu Techniek College Rotterdam. E instituto educacional aki di RDA ta ofrece curso y estudionan cu ta completamente reconoci pa Enseñansa di Hulanda. E punto di salida di A-VET ta: OWN PACE – OWN CHOICE – OWN WAY.

Minister di Asunto Social y Labor a bin ta enfocando hopi riba hobennan y nan oportunidadnan laboral. Tin diferente proyecto andando simultaneamente pa por acapara structuralmente e desempleo actual bou di hobennan.

Na Departamento di Labor y Investigacion tin e plan nacional di accion andando cu ta investigando con pa incentiva y crea cuponan laboral pa hobennan.

Na Departamento di Asunto Social tin e proyecto “Riba Caminda pa Trabou” cu ta enfoca specialmente riba mamanan hoben soltera. Meta ta pa mediante curso y workshops nan por integra den Aruba su mercado laboral.

Awor via A-VET, ta presenta otro oportunidad cu enfasis riba hobennan cu ta carga e nomber di BRISA – Brinda Respaldo Innovativo y Sostenibel pa Aruba. Un gran oportunidad pa hobennan riba asistencia social (bijstand) como tambe pa esunnan cu na e momento aki ta sin trabou of cu a stop di bay scol cu ta desea di por haya un oportunidad riba mercado laboral.

E programa di BRISA lo tin un duracion di total 2 aña. E ta wordo dividi den fasenen cu ta cuminsa na Departamento di Asuntonan Social y cu ta termina cu un contract laboral pa e cursista.

Pa mita di December e comision encarga cu ta consisti di DPL, DAS, DAO y A-VET lo presenta e plan di implementacion na Gabinete Wever Croes.

Pa e tempo ey lo duna informacion extenso riba e tremendo proyecto aki pa nos hobennan, brindando nan un di dos oportunidad den nan bida.

