Proyecto ‘Ahedrez ta bay den Bario’ lo start dia 1 di october

Recientemente e federacion di Ahedrez hunto cu Traimerdia a anuncia cu lo cuminsa cu un proyecto super beneficioso pa nos muchanan na Aruba y sigur pa nos barionan. Proyecto ‘Ahedrez ta bay den Bario’ lo start sali dia 1 di october proximo den e diferente centro di barionan na Aruba. Un proyecto cu lo yuda stimula e mucha den su pensamento, strategia y tur otro cosnan bon cu esaki sigur lo trece cun’e. E les lo ta pa muchanan di 6 – 12 aña di edad. E localidadnan di Traimerdia lo wordo uza pa lesnan di ahedrez. Esakinan lo ta completamente gratis. Mester bisa cu specialmente pa e entrenamentonan lo trece un experto di ahedrez for di Cuba pa un periodo di 3 luna. Pa mas informacion por yama e numbernan 594-5590/594-1351 of por Email: [email protected] . Mas informacion over di e proyecto por wordo haya riba e site di e federacion (www.arubachess.com)

Stichting Sportsubsidie Aruba y Lotto a yuda subsidia e e proyecto ‘Ahedrez ta bay Bario’ organiza pa e federacion di ahedrez di Aruba.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na Stichting Sportsubsidie Aruba.

