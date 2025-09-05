Internacional: Pentagon a informa diahuebs cu dos avion military Venezolano a bula cerca di un barco di Marina Mericano den awanan internacional den un movement sumamente provocativo

Den un declaracion publica rib’e plataforma di medionan social departamento di defensa a skirbi cu e movemento tabata diseña pa interveni cu nos operacion contra narco-terorismo.

E movemento a tuma luga despues cu Donald Trump a anuncia na cuminsamento di siman aki cu el a ordena forsanan militar mericano pa dal un boto den lama Caribe cu el a bisa di tabata transporta sospechonan di contrabanda di droga di Tren de Aragua matando 11 persona.

E comunicado di Pentagono diahuebs a sigui bisa: “E cartel cu ta maneha Venezuela ta wordo conseha fuertemente pa no sigui ningun esfuerso mas pa stroba, distrai of interferi cu operacionnan contra narcotico y contra teror cu e militarnan Mericano ta realisa.”

Un funcionario mericano, papiando bou di condicion di anonimo a bisa cu e avionnan militar venezolano tabata F-16 y cu nan a bula riba e USS Jason Dunham.

E Dunham ta un di por lo menos shete barco di guera mericano desplega den Caribe, transportando mas cu 4.500 marinero y Marinier, den un acumulamento militar cu a hala preocupacion di Caracas.