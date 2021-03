Protocolnan existente ta keda na vigor mientras cu Aruba ta sigui vacuna

Aruba ta respondiendo na e yamado pa vacuna masalmente pero tanten cu e mayoria di nos comunidad no ta vacuna y proteha ainda, tur protocol y medida ta keda vigente y aplicable.

Esaki ta e motibo pakico un persona cu recientemente a vacuna lo wordo buta den cuarentena preventivo si e tawata tin contacto estrecho pa un periodo largo cu un caso positivo. E vacuna di Pfizer cu actualmente Aruba ta brindando tin un eficacia di 95%. Esaki no ta nifica cu e persona vacuna lo no por contrae COVID-19 y sigui plama esaki, pero esaki ta nifica cu es cu a vacuna tin 95% menos chens di desaroya sintoma fuerte y complicacion compara cu es cu no ta vacuna na momento di bin den contacto cu e virus.

Sabiendo cu bo haña e vacuna ainda tin e posibilidad di contrae sintomanan leve y por sigui plama e virus, ta importante cu tanten mayoria di nos comunidad no ta vacuna es cu si ta vacuna wordo poni den cuarentena si e bin den contacto directo cu un persona cu ta infecta y asina pa evita di sigui plama e virus pa es cu no ta vacuna ainda y cu si por bira hopi malo di esaki.

Manera cu DVG ya a informa e vacuna no ta evita pa un 100% cu bo lo no haña COVID-19. E posibilidad ta keda cu bo por contrae esaki pero cu sintoma leve y mientras cu nos comunidad ta vacunando y ainda nos no yega un cobertura halto di entre 75% pa 85% di vacunacion tur medida di proteccion y tur protocol ta keda vigente pa proteha esnan cu porta ainda no a wordo vacuna. P’esey e yamado ta na comunidad pa nos sigui registra y vacuna. Mas lihe nos vacuna nos comunidad mas lihe nos ta limita of stop e virus di sigui plama di un pa otro.

