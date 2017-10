Protocol social lo wordo presenta na empleadonan di Elmar

Dia 1 di September ultimo, Sindicato di Trahadonan Arubano (STA) a drenta N.V. Elmar como sindicato despues di a gana un referendum. Pa ley N.V. Elmar mester reconoce nan y esaki e Director di N.V. ELmar, Ing. Robert Henriquez a haci tambe. Pero den e ley tambe ta poni cu na momento di reconoce e sindicato cu a gana e referendum, como dunado di trabou tin e obligacion pa negosha cu e sindicato pa asina por yega na un contracto colectivo nobo.

Esaki mes ta e reto na e momentonan aki pasobra tin un contracto colectivo caba y STA mester warda te na aña 2020 pa nan ta na turno pa sinta na mesa cu N.V. Elmar pa negosha.

N.V. Elmar no tin ningun otro obligacion cu sindicato STA. E empleadonan a cambia di sindicato y awo mester warda te ora cu e CAO termina completamente, pasobra tin un acuerdo cera entre dos partido. E tempo ey e partido legal a cera esaki y awor tin un contracto colectivo cu ta valido te 2020. E unico forma pa yega na un acuerdo ta si ambos partido bay di acuerdo pa kibra e CAO vigente. N.V. Elmar di su banda no tin ningun interes y no ta mira niun beneficio pa kibra esaki. Esey ta e motibo tambe cu companianan ta firma un CAO pa por tin paz laboral durante e periodo acorda.

Cada biaha na momento di organisa un referendum den un compania y e sindicato nobo drenta, ta purba kibra e CAO existente. Pakico ta sinta negosha pa un tempo largo, pasobra e ora no tin un balor agrega pa cera un CAO di 4 pa 5 aña si despues di apenas 1 aña, ya un otro sindicato ta drenta via referendum y kier kibr’e.

“Esaki ta brinda proteccion como dunado di trabou, cu tin rust den e compania pe siguiente 4 pa 5 añanan di e periodo di CAO,” asina Ing. Robert Henriquez a splica. E ta bon defini cu si tin e obligacion pa sinta negosha cu e sindicato cu a gana e referendum, pero esaki lo pasa te ora cu e CAO vence. Si no tabatin un CAO, e ora ey como dunado di trabou tin e obligacion di cuminsa haci esey cu e sindicato cu a gana e referendum.

Sindicato STA ta di pensamento cu tin algo den e CAO cu no ta na fabor pe empleadonan y na su turno e mediador a indica cu tin un caminda cu nan por cana. Pero e caminda aki ta basta largo y N.V. Elmar mester bay di acuerdo. Ing. Robert Henriquez a duna di conoce cu STA no a indica ainda cua ta e articulo cu e no ta di acuerdo cun’e, pero cu nan a bisa cu N.V. Elmar tin un plan pa kita empleado door di reorganisacion. Segun e director di N.V. Elmar, den e CAO no tin ningun caminda skirbi cu lo kita hende pero cu si tin un protocol firma cu e sindicato anterior cu no lo tin “gedwongen ontslagen”.

N.V. Elmar a haci un presentacion di esaki pa asina e sindicato por a mira cu 1 di e 8 punto di salida pe protocol social, ta cu no lo tin “gedwongen ontslagen”. E sindicato a sinta na mesa y mira e presentacion completo, unda cu el a haya esaki bon pero e sindicato no tabatin ningun comentario mas.

N.V. Elmar a mustra nan cu no tin ningun plan pa kita hende y e base ta firma caba y a pone esaki riba mesa. Awo como e representante di mayoria empleado di N.V. Elmar, STA tin derecho pa firma e protocol social pa proteha cada un empleado cu ta bisando cu lo kita nan for di trabou. “Si e firma e protocol social, e ta proteha tur empleado”, asina e Director a indica. Den caso cu STA opta pa no firma, e ora nan no por sigui bay dilanti riba e tema aki. Esaki ta loke N.V. Elmar no ta desea, al contrario, un acuerdo ta un frame work pa sigui bay dilanti. STA y su abogado a haya esaki bon y Mediador Anselmo Pontilius tambe.

No a presenta e protocol aki prome, pasobra a opta pa warda resultado di e referendum. Semper N.V. Elmar ta presenta su plannan na sindicato prome y despues na e empleadonan. A presenta e plan diahuebs ultimo na STA y nan mes a pidi pa presenta esaki na e empleadonan. Esey ta e acuerdo cu nan tin y diaranson awo lo presenta e plan na e demas empleadonan di N.V. Elmar.