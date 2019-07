Protestanan masivo na Puerto Rico exigiendo renuncia di e gobernador

SAN JUAN, Puerto Rico- E manifestacionnan a cuminsa ora cu combersacionnan di Ricardo Rosello y su coordinadornan, cu mensahenan discriminatorio, homofico y e mortonan causa door di horcan Maria, a bira publico.

Protestanan masivo pa pidi e renuncia di e gobernador di Puerto Rico, Ricardo Rossello, a sigui dialuna pa e di diez dia sigui despues di cu combersacionnan priva entre e dirigente y su colaboradornan cu tabata contene mensahenan machista, homofobico y te hasta jokenan di mal gusta pa personanan cu a perde nan bida den e horcan Maria, cu a azota e isla lagando un saldo di casi 3 mil persona morot.

Manera tabata e caso den e protestanan anterior, San Juan, e capital, ta e epicentro di e mobilsiacionnan cu a tuma luga den oranan di mainta. A pesar di ta un dia normal di trabou, mas di mil persona a subi cayanan di San Juan cu cosignanan di paro nacional.

E gobernador a ofrece su disculpa y a bisa di lo no busca su reeleccion. Sin embargo, el a bisa di no lo renuncia na su cargo. El a confirma ademas cu e lo afronta e proceso cuminsa door di e Asamblea Legislativo, cu lo por termina den su destitucion den un huicio politico. Sin embargo, den e organo aki su partido tin e mayoria parlamentario.

CASO

E polemica a start ora cu e Centro di Periodismo Investigativo a filtra 889 pagina di chat di Telegram, un servicio virtual di manda mensahe instantaneo. Den e mensahenan difundi dia 13 di juli por lesa con e politico y otro funcionarionan ta emiti expresionnan ofensivo, den combersacionnan cu ta data for di final di 2018 te cu dia 20 di januari. Entre e insultonan tin contra di e Conseho Municipal di New York, Melissa Mark Viverito. El a referi tambe na e alcaldesa di San Juan, Carmen Yulín Cruz, di manera despectivo, puntrando si el a stop di bebe remedi? Esey ta hopi HP”. Di e Senador opositor Eduardo Bathia, el a bisa cu e ta un homosexual, cu ta practica sex oral cu otro homber di nivelnan historico. E popular cantante Ricky Martin tambe tabata focus di burla di e gobernador y su colaboradornan, bisando cu Ricky ta asina machista cu e ta drumi cu homber paso muhenan no ta yeg’e.

WASHINGTON

Ya pa un tempo caba e relacion entre e gobierno di Rosello y White House ta deplorabel. En efecto, e administracion di e isla a protesta na varios ocasion ya cu, for di nan punto di bista, Washington tabata stop di manda placa pa e fondo destina pa e reconstruccicon di Puerto Rico despues di e desastre cu horcan Maria a laga na 2017.

Recientemente, presidetne Mericano Donald Trump, a referi na e crisis di Puerto Rico bisando cu Congreso di Merca, manera un kens a duna 92 biyon dollar pa e fondo contra di horcan, cu a wordo malgasta”.

