Diasabra 27 di April, riba dia di rey, un grupo di cuidadano concerni a protesta durante e ceremonia protocolario di gobierno. E mensahe cu e grupo kier a trece dilanti ta entre otro: pa duna naturalesa un prioridad, pa para e construccion di hotels, pa tuma e crisis di medioambiente na serio, pa relfeha riba e efectonan colonial di Hulanda, y pa tin accion pa cambio di clima.



Delaster biaha cu tabatin un protesta asina tawata riba dia di 18 di Maart, ora pueblo a interumpi e speech di Prome Minister Evelyn Wever Croes, y a protesta tocante e crisis di medioambiente cu nos ta pasando aden. E biaha aki, e grupo a haci un peaceful protest cu borchi nan cu mensahe cu tin di haber cu nos naturalesa, nos crisis medioambiental, nos status den reino Hulandes, y tambe e situacion di e hotel nan.Despues di un rato, polis a cuminsa menasa e grupo cu tabata protesta, y hasta cuminsa pusha y lastra par di hende riba tereno publico. E manifestantenan a ripara cu polis a purba di intimida y establece autoridad, mientrastanto e manifestantenan a expresa nan derecho constitucional y nan derecho di vocifera nan mes como ser humano. E grupo a ripara cu e miembronan di gobierno, parlamento, hasta e gobernador a ignora e grito di pueblo y e mensahenan di e manifestantenan.Pueblo ta birando mas concerni rond di Aruba, cu hasta otro isla nan den reino Hulandes a cuminsa ripara cu Aruba a cuminsa lanta para contra e inhusticia y inaccion nan di gobierno di Aruba.Cu tur e situacion cu ta pasando rond di Aruba, e manifestantenan a forma un grupo pa trece dilanti y conscientisa pueblo di kico ta pasando cu Aruba. Entre otro: Nos modelo di turismo no ta sostenibel, tin mucho hotel riba Aruba, tin rioolwater cu ta drentando Eagle Beach y Palm Beach tur dia cu ta causa malesa, tin e UTV’s cu ta malo pa nos naturalesa, ta birando mas calor na Aruba cada aña, e awa di lama a cuminsa subi na tera di Divi, Druif y Tamarijn, tin demasiado rosamento di mondi, nos bida marino manera nos coral y mangel nan ta muriendo rond di Aruba, nos herencia cultural Indigena ta desapareciendo, ta birando mas caro pa locals, e mercado di cas y tereno ta wordo bendi na stranhero rico di afo y no pa Arubiano, y tambe cu cambio di clima ta afectando nos door cu nos ta isla vulnerabel.Tambe por menciona cu Dia di Rey tambe ta un momento pa refleha e impacto di colonisacion na Aruba. Un ehempel di esaki por ta cu e isla nan ABC-SSS no mag di independientemente representa nan mes na conferencia internacional di cambio di clima. Esaki ta pasobra Hulanda so mag di representa nos na convencionnan di cambio di clima. Pero tur ora Hulanda bay e convencionnan aki, casi nunca Hulanda ta menciona e isla den reino Hulandes, mientrastanto nos islanan ta esun cu ta mas vulnerabel na cambio di clima.Hulanda tampoco no ta menciona nos plan nan pa adapta na cambio di clima. ABC-SSS no tin ayudo, ni representacion, ni por participa den e convencionnan aki, cual ta discriminacion y tambe ta refleha e situacion di inhusticia den reino Hulandes.Alfinal, e grupo ta creciendo mas grandi y tambe ta hayando hopi mas hende hoben di Generacion Z ta join den e movemento organico aki. E hobennan concerni ta wak cu e lidernan cu nos tin awo no ta preocupa pa e generacion jong den e situacion di cambio di clima, mientrastanto ta nan generacion ta esun cu ta bay sinti e efecto mas grandi di e crisis medioambiental.E grupo ta urgi pueblo pa cuminsa lanta para contra inhusticia y inaccion y cuminsa bira mas grandi pa pone presion riba gobierno pa cuminsa tuma e situacion di nos naturalesa manera un prioridad y cuminsa tuma e crisis medioambiental den serio.