Den un rueda di prensa diaranson ultimo un grupo di mayornan preocupa a

dicidi di trece luz riba un tema cu ta drentando nos sistema educacional y cu simplemente

nan no ta tolera e tendencia aki. Aruba ta conoci pa adopta tendencianan internacional

facilmente. Pero no ta tur cos Aruba tin cu brasa y acepta sin considera e consecuencia nan cu

e lo por trece den futuro pa nos dushi isla Aruba. Ta trata aki di introduccion di ideologia di

genero den nos scolnan basico.

Mayoria mayor mainta ora nan hiba nan yiu nan na scol ta desea nan un bon dia y ta corda nan

pa nan haci nan best na scol. E motibo di esaki ta cu 10 di 10 mayor ta encurasha nan yiu nan pa

asina mañan nan por tin un bon trabou y un bon futuro. Educacion ta percura pa mañan e

mucha por sostene su mes y su famia bon economicamente y contribui asina tambe na e

sociedad y den nos caso na Pais Aruba.

Educacion na scol ta pa yuda e mucha desaroya su sentidonan cognitivo den forma di

matematica, lenguahe etc. atraves di storia, conocemento general y por sigui menciona

diferente metodonan practica den nos sistema educacional basa riba naturalesa obhetivo.

Naturalesa obhetivo ta tur locual tin di haber cu naturalesa, por ehempel un mata mester awa

pa e crece, un simia mester wordo planta den tera pa e crece bira un mata y cu tempo e por

produci fruta. Den klasnan mas halto muchanan ta siña desaroyo di un curpa humano y nan ta

haya e principio di lesnan di reproduccion. Pa bo crea un baby bo mester un cel reproductivo di

un ser femenino y un cel reproductivo di un ser masculino.

Na niun momento so, e ta e deber di e maestro of maestra di scol pa educa e mucha riba

ideologia subhetivo cu no tin nada di haber cu naturalesa. Ideologia subhetivo tin di haber cu

locual bo ta kere aden.

E mayornan ta splica cu no ta trata aki di discriminacion ni tampoco cu nos tin cu bay cu tempo,

of cu e epoca cu nos ta bibando aden, y mucho menos e tin di haber cu religion. Religion ta un

ideologia subhetivo. Por ehempel un persona den e religion di Moslim ta kere den algo cu e ta

lanta su yiunan den e creencia ey, pero cu no necesariamente ta cuadra cu un persona cu ta por

ehempel un Catolico of un Cristian of un Ateista.

Ideologia di genero ta cay den e categoria di ideologia subhetivo y no tin nada di haber cu lo

natural. Ora un baby nace, e por nace of un mucha muhe of un mucha homber y esaki ta di

naturalesa. Locual e ta scoge pa sinti, of locual e ta sinti pa ta, ta totalmente subhetivo. Na niun

momento so e ta e deber di e scol pa educa nos yiunan riba e temanan aki.

E mayornan ta elabora:“E ta simplemente nos decision como mama, como tata, como voogd pa

dicidi con, na ki momento y na cua edad nos ta educa nos yiunan riba e tema aki. E no ta e

responsabilidad di niun maestro of maestra pa promove niun ideologia basa riba sentimento di

un persona.”

E mayornan a presenta varios materialnan como prueba di e infiltracion di e topico aki cerca

nos muchanan cu ta tumando luga aki na Aruba. Como conclusion e mayornan kier sa si

Gobierno di Aruba ta na altura di e fenomeno aki y kico nan ta bay haci acaso. Mayornan a

termina bisando: “Nos no ta bay debati e topico aki. No hinca ideologia di genero den cabes di

nos yiunan. Ta Basta! Laga mucha ta mucha!”