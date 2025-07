Departamento di Salud Publico ta recorda tur residente di Aruba cu tin plan pa bay di biahe pa tuma e midanan di salud necesario prome cu nan sali. No ta importa e motibo di bo biahe sea pa vakantie, estudio, tratamento medico, negoshi of aventura bo salud mester ta proteha duranten bo estadia pafo di Aruba te or abo regresa.

Na esnan cu ta bay cierto paisnan den Caribe, Suramerica, Centroamerica of Africa, ta fuertemente recomenda pa nan busca e vacuna contra Keintura Geel. E vacuna aki ta un dosis cu ta valido pa bida largo, pero mester wordo ricibi no menos cu 10 dia prome cu biaha.

Paisnan di riesgo:

Caribe: Trinidad y Tobago

Suramerica y Centroamerica: Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Paraguay, Panama, Guayana Francesa, Guayana, Surinam

Africa: Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Republica Democratica di Congo, Costa di Marfil, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenia, Liberia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudán del Sur, Sudán, Togo, Uganda,

Informacion importante:

Tur viahero mester haya e vacuna si nan ta bay of ta keda mas cu 24 ora den un di e paisnan menciona ariba.

Si bo a ricibi e vacuna den pasado y tin bo buki geel (prueba di vacuna), bo no mester haya e vacuna atrobe.

Si bo no tin e buki geel pero a haya e vacuna na Aruba, bo por haya un duplicado na balor di Afl. 10,-.

E vacuna no ta recomenda pa mucha menor di 9 luna, adulto mayor di 60 aña of mas, muher na estado of cu deseo pa sali na estado den e siguinte lunanan, persona inmuncomprometi, of cu alergia fuerte na componentenan di e vacuna (manera webo).

Unda y con pa haya e vacuna:

Haci bo cita no menos cu 10 dia prome cu biaha door di yama 5224200

Riba dia di bo cita, dirigi bo mes na Seccion di Malesanan Infeccioso, Avicenna Straat #1 (patras di edifisio principal di DVG).

Trece bo identificacion valido.

Costo di e vacuna ta Afl. 31,-, por paga solamente via swipe of transferencia online.

Cash of creditcard no ta wordo acepta.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]