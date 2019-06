Proteha bo mes y bo famia na momento di bay di biahe

Dentro di poco nos ta drenta temporada di vakantie grandi y hopi hende lo bay di biahe. Na momento di bay den exterior ta importante pa busca informacion riba e factornan di riesgo cu por afecta bo salud na e pais cu bo ta bay bishita. Cada pais tin su riesgonan cu ta varia entre malesanan transmiti pa sangura, malesanan gastrointestinal of malesanan respiratorio infeccioso. P’esey ta importante pa ta informa trempan pa por tuma medidanan di prevencion nesesario.

Recientemente Peru a declara un estado di emergencia debi na un cantidad inusual di casonan di Guillain-Barré (Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy), raporta den 5 region turistico di Peru. Guillain-Barré ta un malesa cu ta caracterisa su mes door di paralisis di e musculonan, afecta pa e sistema nervioso. E malesa ta conosi pa no ta uno contagioso, dus cu no ta pasa di hende pa hende. P’esey na e momentonan aki ta buscando e motibo di e subida drastico den cantidad casonan na Peru.

Merca y Europa tambe ta raportando aumento den casonan di measles cu ta un malesa viral cu ta sumamente contagioso y peligroso pa mucha y hende muhe na estado. Pa motibo cu e por ocaciona pulmonia, infeccion di celebro y daño na e baby cu ainda ta desaroyando den bariga di su mama. Bou di malesa viral tambe ta cay influenza cu por ta peligroso pa mucha, hende grandi riba 60 aña y hendenan cu ta sufri di un malesa cronico. Hopi di e malesanan aki manera measles, keintura geel malaria, influenza y mas por wordo preveni for di Aruba caba cu un vacuna. Tur e vacunanan aki ta disponibel na seccion di Malesanan Infeccioso di Departamento di Salud Publico. Mester tene na cuenta si cu e vacunanan mester wordo aplica por lo menos dos siman prome cu biaha. Tin vacuna cu ta consisti di mas cu un dosis p’esey ta recomenda pa busca informacion trempan.

Recomendacionnan basico cu cada persona tin pa aplica na cualkier pais cu nan bay bishita, ta encera:

– Laba man frecuentemente cu awa y habon of un producto cu ta contene alcohol.

– Evita contacto cu hende cu sintomanan di griep y proteha otronan ora di tosa of nister door di haci esaki den e parti dilanti di e elleboog of tapa boca y nanishi cu un nepkins.

– Sea critico na unda bo ta come, no come zomar riba caya y no come cuminda ni berdura curu.

– Semper bebe awa di boter.

– Evita mordi of rasca di cualkier animal domestico of salvahe.

– Proteha bo mes contra sangura na tur momento.

Pa mas informacion por tuma contacto cu seccion di Malesanan Infeccioso di Departamento di Salud Publico na 5224200.

