Prostituta bou influencia ta lanta contra polisnan

Central di Polis a dirigi un patruya pa Guadalajara Bar pa un prostituta cu a declara cu e lo ta cera den su kamber. Na nan yegada, polisnan ta wak un prostituta ta cana direccion centro di San Nicolas cu’n maleta. Polisnan a acerca e dama aki, cu a bisa polisnan cu e kier bay bek su pais. Despues e ta pidi e polisnan pa nan identificacion. E dama despues ta lanta contra polisnan y ta bira agresivo. Aki ta caminda cu polisnan ta sospecha cu e dama lo ta bou di influencia di un of otro substancia. A dicidi di hiba e dama pa warda di polis pa mas investigacion y control. E representante di e dama di compania, e señora R. a yega warda di polis. El a conta polisnan cu desde e dia prome e dama di compania, G.G. ta actua straño. E dia en cuestion e lo mester ta na airport pa 3 or di merdia. Pero mirando su actuacion, esaki lo no ta posibel. Probabilidad ta grandi cu e personal di airport lo no lag’e subi avion. Polisnan a hib’e IMSAN pa un control di urine cu a resulta positief pa cocaina y su curason tabata bati 128 bmp. Despues di tratamento medico, polisnan a hib’e bek pa warda di polis, caminda cu su representante a pasa busk’e y a bisa polisnan cu el a regla pa e dama biaha su siguiente dia.

Chef van Dienst a wordo poni na altura di e caso.

