Propuesta di ley pa yiunan carga dobbel fam lo wordo trata den Tweede Kamer

Ora un yiu nace, e mester haya e fam di e tata Y e mama? Esaki lo wordo someti na votacion ariba e mocion di D66 awe den Tweede Kamer. Aworaki ta keda na e mayor pa dicidi sea e yiu ta haya e fam di e tata of di e mama. E propuesta di ley ta sugeri pa e e yiu carga fam di ambos mayor.

“Mi no ta haya cu ta bon pa e gobierno dicidi si mi ta kies entre e fam di mi pareha of mi mesun fam”, segun Laura Kraak, iniciador di e propuesta di ley cu a induci na e mocion den Tweede Kamer. “Si bo por kies pa tur dos, e ora e lo ta mas igual”.

E peticion di Kraak ya caba tin 10 mil firma. E personanan aki ta haya cu e mester por ta un eleccion. “No cu tur hende lo kies pa esaki”, Kraak ta bisa. “Esey tampoco no ta mi intencion. E mester por ta un opcion”.

“Pakico si e yiu ta di dos persona mester kies pa solamente un solo fam?

Na e momento nan aki menos di 10 por ciento ta haya fam di e mama. “P’esey mi ta haya cu 10 mil firma ta hopi”, Kraak ta bisa orguyoso. “Poco poco nos ta bezig ta cambia pa mas igualdad. E ta algo nobo, e no ta den nos tradicion ainda”.

Tweede Kamer lo tene un votacion ariba e mocion di dos fam. D66 a bin cu e mocion, cu ta haya cu mayornan mester por kies pa nan mes y ta spera cu gobierno por bin cu’n cambio di ley. Nan no kier haci’e obligatorio, pero si pa duna e mayornan un opcion extra.

E partido ta spera ariba e apoyo di SP (14 asiento), PvdA (9), GroenLinks (14), Partij voor de Dieren (5) y mesun miembronan di Tweede Kamer (19). Nan ta yega e ora na 61 asiento y ainda nan no tin mayoria. P’esey mester convence VVD. Esaki lo tuma su posicion den un reunion di fraccion.

Den varios pais Europeo e opcion di dos fam, manera Francia, Belgica, Reino Uni y Spaña. “Aworaki anos ta manera e muchanan malcria di klas, hunto cu Alemania”, Kraak ta bisa.

Pregunta ta e ora cu si e mucha ta casa cu’n persona cu dos fam? “Bo no por cana rond cu cuater fam y despues cu ocho y despues dieseis”. P’esey pa Kraak e solucion ta pa un persona tin maximo dos fam. “Bo por kies p.e. pa un fam di tata y un di e mama, of tur dos di mama y tur dos di tata. Pero no mas di dos”.

Aunke cu e proposicion aki wordo aproba den Tweede Kamer, prome cu e cambio di ley bin y cu esaki wordo introduci, ainda tin un caminda largo. E lo no ta regla pa ora cu Kraak, cu ta na estado actualmente, haya yiu. “Dus na cas cerca nos e lo bira of e un, of e otro. Mi ta spera cu esaki cambia y cu ainda nos lo por duna nos yiu fam di nos tur dos”.

