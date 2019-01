Proposito su motibo mas halto ta pa sirbi humanidad y prosperidad di un nacion

Recientemente a tuma luga e evento “Leadership & New Generation of Politics” organisa pa Plataforma di Hobennan Profesional, unda Expert Coach (Entrenado di Experto) certifica den Talent Development and Personal Leadership Branding (Desaroyo di Talento y Promocion Strategico di Liderzgo Personal) certifica, Sra. Sharleen Tromp tabata un di e oradornan local pa e anochi, hunto cu sr. Karsten Klein di CDA Hulanda.

Tromp ta un docente di profesion cu tin un pasion pa guia individuonan discubri nan identidad y proposito predestina pa di e forma aki cana den nan direccion apunta y desaroya nan capacidad como un lider den nan area di experticio.

Den transcurso di e añanan durante su funccion como docente, Tromp a hay’e confronta cu e situacion unda hobennan cu te hasta ta den examen klas y mester drenta procedura pa peticion di haya financiamento pa bay entre otro Hulanda, ainda no sa kico nan kier studia y nan no sa ki direccion nan mester tuma.

“Ta un hecho cu hopi di nos studiantenan ta yega Hulanda y pasa henter un aña insigur, cuestionando nan escohencia. Hopi ta pasa, cu ta durante nan prome aña na Hulanda nan ta haya mas claridad y ta termina di scohe pa algo diferente. Lamentablemente, henter e aña tin un ‘etiketa di prijs’ colga na dje unda cu na momento cu e hoben drenta mercado laboral, e ta drent’e cu un deficit financiero di su prome aña na Hulanda cu e tin cu paga bek.”

“Frustra cu e ciclo destructivo cu ta existi añanan largo, mi a opta pa certifica mi mes riba tereno di ‘Desaroyo di Identidad’ cu na Hulandes ta wordo yama Identiteitsontwikkeling, pa asina yuda hobennan haya claridad y haci un miho escohencia prome cu drenta e debe di un prestamo di

estudio y bay nan pais di nan escohencia.

Awe, Tromp ta un Entrenado di Experto certifica den Desaroyo di Talento y Promocion Strategico di Liderzgo Personal y ta yuda individuonan discubri nan identidad y establece nan proposito. “E intencion, pa entre otro, e grupo di hobennan y e victoria tambe ta, ora cu logra yuda e hobennan discubri nan identidad y tin claridad di direccion ‘prome” cu nan bay studia afo.”

“Sinembargo, no ta solamente e hobennan ta pasa den e crisis aki, pero tambe tin hopi adulto professional cu ainda ta lucha pa defini nan proposito. Pero una bes e entrenamento di discubri nan identidad tuma luga, hopi biaha por mira tambe un transicion di carera tuma luga. Uno, cu berdaderamente nan ta apasiona p’e y bo por mira proposito establece,” Tromp ta bisa.

Lamentablemente e problema social ta hunga un rol grandi den esaki, unda e formacion firme di identidad ta keda falta. Cifranan di divorcio ta halto y e muchanan cu despues ta bira adulto, ta lanta insigur y ta cana cuestiona nan identidad y consecuentemente nan proposito. “Mi no ta kere cu un hende mester djis traha pa un salario. Nos mester ta apasiona pa opera den nos area di experticio. E dos nan aki ta bay man den man. E ora ey, nos ta papia di proposito. Y si no discubri nos identidad, nos ta biba sin proposito y nos ta cana sin vision. Esaki ta parti di e fundeshi pa un pais prospero. E ta pa su hendenan discubri nan identidad, sa riba cua area nan ta yama y hiba e pais dilanti operando den nan area di experticio.”

Cu e invitacion di parti plataforma di hobennan, Tromp a acepta esaki cu honor y gran placer pa asina por dirigi su mes na e hobennan. Tromp ta conta cu esaki ta algo cu e mes a pasa aden como hoben studiante y a hay’e ta cambia di direccion na varios ocasion pa e motibo aki. “Loke ta esencial ta cu durante e proceso aki, ami a logra defini mi mesun proposito, cu ta pa yuda ‘otro’ descubri, desaroya nan identidad y proposito unico.”

“Liderazgo ta trata di ‘otro,’ desaroya otro pa nan wordo estableci den nan identidad y proposito unico y una bez esaki ta e caso, e ta trata tambe di duna nan un asiento na mesa pa por opera libremente den nan identidad y proposito unico, honrando y creditando nan tambe debidamente pa nan trabou. Aki nos ta papia di ’Liderazgo di Inclusion’ y ultimadamente un caracteristica primordial di Bon Gobernacion – Good Governance,” Tromp ta bisa.

’Liderazgo di Inclusion’ ta comprometi na diversividad pasobra nan objetivo ta alinea cu nan propio balornan y pasobra nan ta kere den e resultado mayor. Lidernan cu tin e mentalidad aki ta vocifera nan pensamento y ta reta e manera comun di pensa, siendo humilde tocante nan talento y debilidadnan y ta pone nan interesnan personal un banda pa logra e resultado mayor. Actuando riba nan conviccionnan y principionan asta si e ta envolucra tuma riesgo.

E IQ y EQ di mas halto ta basa riba inteligencia di e henter e ekipo, enbes di e lider na top di e pyramid, nan ta guiya for di centro di e circulo. Na su esencia e ta trata di individuonan cu ta traha hunto, contruyendo riba otro nan ideanan pa produci algo mas halto. Pa esaki por ta efectivo, nos mester wak mas aya di e herment y structura di liderazgo tradicional.

Ora ta trata di ’Liderazgo di Inclusion,’ e ta trata di un humanidad. Hende tin e nesesidad pa sinti cu nan ta wordo trata husto, cu nan identidad y proposito unico ta aprecia y cu nan tin un sentido di ta pertenece y cu nan tin un bos den tumamento di desicionnan. E ora ey, nan lo sinti nan inclui. E no ta limita na rasa, genero, color politico of grupo social, pero e proceso y tambe e logro pa discubri nos proposito riba su mes, su motibo mas halto, ta pa sirbi humanidad, su avance y mehoracion, y consecuentemente e prosperidad di henter un nacion.”

“Aki si por tira bista riba Nacionnan Uni nan 17 metanan sostenibel, mi ta kere cu ‘Bon Gobernacion’ tambe ta trata di traha espacio pa proposito por opera aden. Trata cu e situacion na su raiz y provee, ‘Educacion di Calidad’ – SDG#4 – provee e material y entrenamento educacional cu lo yuda ciudadanonan discubri nan proposito, cu lo automaticamente conecta cu SDG#8 – ‘Trabou Decente & Crecemento Economico. Paso una bes ciudadanonan cuminsa opera den nan proposito, y tin e espacio – desaroyo y e plataforma economico – pa por opera den esaki tambe financieramante, e pais lo cuminsa opera y prospera na un nivel superior. Hopi mas halto den calidad.”

“Mi proposito di mas halto ta, cu mi ta sinti e responsabilidad y compromiso pa sirbi humanidad den su area di experticio y contribui cu e prosperidad di nos nacion”

Comments

comments