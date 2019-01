Proposicion pa Utilities cubri gasto di instalacion di airco na scolnan

Hopi ta e scolnan na Aruba cu ainda no tin airco instala, di manera cu e calor cu ta haci awendia ta bira insoportabel. Durante campaƱa a priminti cu lo zorg pa tur e scolnan haya airco. Ariba e tema aki, Masnoticia a combersa cu Sr. Hendrik Tevreden ariba e topico aki.

Durante un transmision ‘live’ ariba Facebook, parlamentarionan Tevreden y Vrolijk a elabora ariba esaki. Y Sr. Vrolijk a bin cu’n plan pa atende pa tur scol cu falta airco y esaki a keda presenta na gobierno. Ta papia aki di un suma di placa basta grandi di inversion pa scolnan por haya airco. E no ta simplemente djis, coy un airco y pega esaki. Lo mester haci un instalacion di coriente nobo, mayoria bes, 220 (V). E parti tecnico ta algo cu ta costa basta placa, y mayoria scolnan tin mas di 10 local, unda cu lo mester di por lo menos 10 airco, pa wordo instala y duna nan service.

Y Sr. Vrolijk a bin cu idea pa atende cu e problema aki, y lo sigui informa pueblo tocante esaki. P.e. instancianan manera utilities, cu durante gobernacion anterior a inverti miyones di placa di e pueblo di Aruba, den p.e. e yate di e astronaut Hulandes, Wubbo Okkels, a bin para den waf di Aruba, pero e inversion aki no a trece niun ‘return of investment’ pa e pueblo di Aruba, segun Sr. Tevreden.

Green Energy Conference tampoco no a haya nada bek, y unico cu a haya algo bek tabata ex minister presidente, mr. Mike Eman, cu a biaha rond mundo. Pero te dia awe, Aruba, no a haya niun ‘return of investment’ den green energy. E plan ta cu, enbes di sigui ariba e caminda ey, pa inverti den proyectonan cu no ta duna bek na pais Aruba, gobierno lo inverti den e proximo generacion.

Companianan manera Utilities, NV Elmar por inverti un parti di nan budget den airco pa nos scolnan. Y un hoben den airco, bon alimenta, e ta mas trankil, e por capta e lesnan un poco mas miho. Y asina tambe ta inverti den e siguiente generacion, den nos futuro. Asina aki ta evitando di placa ta bay wordo inverti den proyectonan dudoso, of cu no ta necesario aworaki, wordo hinca den e scolnan, lo percura pa mucho mas scol haya airco na Aruba, segun parlamentario pa partido MEP, Sr. Hendrik Tevreden.

