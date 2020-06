Propietario di Aruba Ocean Villas ta splica mas tocante su proyecto

Durante un entrevista cu prensa ayera mainta, propietario di Aruba Ocean Villas Sra. Osyth Henriquez a splica mas tocante e projecto ‘Aruba Ocean Villas’. Sra. Henriequez ta un artista Arubiano cu a transforma locual antes tawata un restaurant, den un boutique hotel cu bista nan impresionante di Savaneta na 2017.

Durante e entrevista, Henriquez ta splica prensa cu 14 pa 17 aña pasa e la cuminsa ruim op e area y ta splica cu 13-14 aña pasa e la hasi un peticion pa por realiza e proyecto. “Mi a cuminsa kweek e mangrovenan cu bo ta mira grandi akinan, 14 aña pasa. Segun cu mi tawata haci e lama limpi y saca e lodo tawata keda un sediment atras y ora cu bo pone esaki riba tera, por a mira e parti sushi cu tawata keda di lama. Pero e mata ta crese den e sediment y ora cu cu esaki crese e ta saka yen di yiu. E yiunan, nos ta bolbe saca nan di e sediment y hinca nan den e awa bek y asina reforest e lugar” Henriquez ta splica. Na Aruba, awa no ta yobe asina frequente pero segun e awa di lama ta drenta, e mangrovenan ta sigui crece cu smaak.

Medio ambiente

Na momento cu a puntra Sra. Henriquez si e ta corta mangrove, e ta splica prensa cu e no por compronde di unda e ponencia ey ta bin. “Pakico mi mester planta un cunucu y despues bay distrui e cunucu? E proyecto su parti esencial ta e naturaleza y si no tin e naturaleza, mi no lo ta interesa den hasi e proyecto. Sin e naturaleza, bo no tin nada bunita” Henriquez ta continua. Segun Henriquez ta splica, e ta di opinion cu e naturaleza tambe mester un empuhe y cu hende mes por crea naturaleza y yude crece. Un forma cu Henriquez ta crea e naturaleza den e area ta simplemente door di warda e mangrovenan crece y lage saca su yiunan. Segun e yiunan ta sali, Henriquez ta saka dos tres yiu for di e sediment, stuif e y bolbe plante. Di e forma aki, Henriquez ta yuda e mangrovenan crece.

Construccion

Algun dia pasa a drenta un keho tocante e sushedad cu tin dilanti e propiedad y Henriquez ta splica prensa cu e potret cu ta referi na dje ta un potret di e afval di e construccion cu recientemente a tuma lugar. “Nos Dicho potret a wordo tuma net na momento cu nan ta bezig ta ruim op e materialnan cu no a wordo uza y recicla Henriquez ta splica. Henriquez a sigura prensa cu e mangrovenan den e area rond di su proyecto ta limpi y bon cuida.

Bureau City Inspector

Director di City Inspector, Kevin Peterson ta splica prensa cu enberdad a drenta varios keho tocante sushi cu lo tawata tira riba e propiedad na Savaneta. Segun Peterson, na momento cu e la yega e area no tawata tin sushi mas y cu tur cos a wordo hasi limpi. Mirando cu construccion a cuminsa bek na diferente parti rond di Aruba, ta hasi e peticion pa mantene e area di construccion limpi y ora cu caba di construi pa ruim op e area completo.

