Propetario di restaurant a lanta cu personal di Task Force durante control

Diahuebs atardi personal di Task Force encarga cu controlnan riba establecimentonan a bay controla Golden Dragon y a constata cu tur cos ta for di control no tin nada di mask, strepi y hendenan sinta na bar ta bebe di cual no ta permiti. E propetario a lanta un rato cu e personal di TaskForce cu consecuencia a solicita presencia di polis. Patruya a presenta na e sitio y a keda notifica di parti e personal di TF di e situacion cu nan a topa y a atende cu e propetario cu si mester pasa controla un biaha mas y no ta cumpli cu e reglanan lo cera e luga y haya un boet.

