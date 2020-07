Propietario di bar sr. Maduro a trece su puntonan dilanti na DVG durante reunion

Marksonn Maduro cu ta propietario di bar den area di centro di ciudad tambe a presenta na e reunion cu a keda yama pa DVG pa propietarionan di bar y club nocturno. Sr Maduro a menciona cu e ta contento cu tabata tin un forma con pa splica kico pa haci y kico tur mester wordo haci y con mester aglomera rond pero ainda tin forma cu no tabata hopi cla pa bisa ki tanto hende mag di tin y ki tanto no.

Ta parce cu no tin e mes un comprendemento nos ta compronde Yvette a bisa cu e COVID no a bin cu manual pero e ta fastioso debi cu hopi negoshi cu ta sangra y haya e problema cu no tin e forma bisa di kico si y kico no por ser haci y bo a hayabo despues cu un task force ta bin mayan y cera bo luga. Bo ta hayabo cu comparacion di restaurant y supermarket cu si por tin aglomeracion y no tin control mas y e ta un bon punto cu a keda treci dilanti.

Sr Ponson di Brandweer a splica cu ta keda responsabilidad di cada un doño di negoshi si bo bin cu grupo di hende den bo auto y bo yega na e luga of e dj tin cu keda menciona constantemente pa mantene distancia pero bo ta hayabo cu e otro grupo ta puntrabo kico ta e distancia si mi ta cu e grupo cu ma yega den mi auto y nos tur ta compronde cu covid ta ataca nos pero e ta keda un problema, anos como comerciante ta keda haya e situacion fastioso aki.

