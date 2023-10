Dialuna esnan encarga cu e parti di referees a yama un conferencia di prensa pa asina splice mas di loke kico ta pasando cu e refereenan di futbol na Aruba y kier pa tur hende compronde e situacion.

Sr Mohamed a hiba palabra den nomber di tur e refereenan di Aruba. Aki e documento completo.

Nos ta aki awe pa tur hende compronde kico refereenan di aruba a/ta pasando aden!

Pa añas largo nos a trece na avb y clubnan e ponencia cu refereenan ta wordo abusa verbalmente, fisicamente, na nan autonan personal cu ta wordo kibra y hasta na nan cas etc etc.



10 aña pasa caba nos refereenan a para campeonato pa e mes un motibo aki cu e situacion di seguriad pa nos refereenan. e situacion ta degenerando dia pa dia y cu esaki por tin consecuencianan extremo pa nos refereenan.

E casonan a sigui bira mas y mas pio y ni avb ni clubnan a preocupa pa tuma esaki na serio.

Den e ultimo anjanan por a mira un escalacion di bringamento, atakenan cu cuchui y videonan unda clubnan y dirigentenan cu comportashon anti deportivo y unda hasta muchanan chikito cu ta bin wak weganan di futbol, ta haya ta bon pa coba mama di refereenan cu tin!

Pero semper den tur instancia ta e referee tawata fout! nos a keda soporta soporta y soporta te cu 2 siman pasa e buchi a yena ora un colega di nos sr Luis Bedoya cooperando cu un team di avb a wordo maltrata di tal forma cu awe a perde su wowo!

Y kico clubnan y avb nan prioridad ta? sigui cu wega! niun hende ta compronde cu refereenan ta humano! cu refereenan tin famia y sernan keri y cu tur locual nan a pasa aden asina mes semper a coopera pa weganan sigui aunque mas y mas bao menaza mental y fysico!!!

Y awor cu campeonato ta para atrobe ta e falta di e refreenan!

Luis ta drumi y lanta cu dolor tur dia den su wowo. Si e haya un tiki chens di drumi cu e imenso dolor di cabez cu e tur dia!

Awe nos ta aki pa duna nos punto y pakico tur referee mester di e garanatia di e clubnan prome cu subi 1 tereno pa fluit!

Ora 1 hungador faya gol bashi: pasa bala malo of faya 1 penalty niun reclamo riba social media pero laga 1 referee hasi 1 fout chickito, mayan, dirigentenan di clubnan mes ta skeiro video rond!

Wel awe nos ta akinan pa kita tur duda unda nos ta para y kiko nos kier pa ta regla prome bala cuminsa lora!

Nos ta aki paso berdad refereenan a para futbol mirando cu e esencia di e wega cu ta e seguridad di tur hende y di e refereenan tambe.

Ta di lamenta cu algo asina serio mester a pasa pa e refereenan por a haya e atenshon pa nan seguridad atendi.

e puntonan di nos:

1. E cuerpo di referee cu Aruba tin, ta hendenan cu un pashon incredible pa futbol. pero nos mester cuida nos mes y nos mester tawatin tempo pa verwerk e caso cu a pasa y pa wak con ta sigui pa dilanti no pa nos refereenan so, pero pa tur cu ta gusta y aprecia e weganan di futbol.

2. Despues di e sucedido cu colega bedoya, nos a reuni inmediato den nos seno y despues a reuni cu un delegashon di avb unda a wordo palabra cu nos refereenan lo manda un carta pa avb cu e puntonan di seguridad cu mester cambia prome cu 1 referee subi tereno, locual a pasa y nos a manda e carta aki cu 10 punto pa avb,

3. nos a enfatisa atrobe cu nos kier fluit, pero cu un mehorashon tanto di dirigentenan di clubnan y fanaticada pa cu e respet y seguridad di nos futbol.

4. siman pasa diamars a sinta cu bestuur di avb na unda nos a repasa riba 10 punto cu a bai pa avb y nos a sera varios acuerdo riba nan. Nos ta wardando riba e carta di avb y clubnan unda clubnan lo garantisa e seguridad di nos refreenan riba nan tereno.

5. avb a segura cu danjonan na autonan di refereenan lo wordo cubri pa avb

6 si tin menaza, insulto, agreshon of cualkier situashon incomodo cu un referee y of cualkier otro insiguridadnan, e referee lo para e wega i inmediatamente traha un rapport

y asina nos ta deliberadno mas puntonan tambe pa e clubnan y stadion tin sufficiente seguridad cu tur hende sinti nan mes safe.

E punto mas cardinal cu ta den deliberacion ta, cu lo lanta un comision cu 3 representante di referee, 3 di avb y 3 di e clubnan pa asina bin cu un protocol pa e deporte di futbol bira mas agradabel pa tanto refereenan, hungadonan y fanaticada en general por difruta sanamente di nos deporte rey cu ta futbol!

Pa aclarea nos lo reanuda cu partidonan 20 di october 2023 cu div honor y div. 1 y nos ta warda riba contesta por escrito di e clubnan cu nan lo bay cumpli pa cu e seguridad di refereenan riba nan tereno, pa por reanuda cu u17 y u20 tambe.

Eu esaki nos kier duna un palabra di pronto recuperacion na nos colega luis bedoya y suplica fanticonan, dirigentenan y hungadornan :