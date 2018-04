Pronto studiantenan cu a bay studia den region por bin traha bek na Aruba

Tin un bon noticia pa tur studiantenan unda cu gobierno ta bay yudanan pa por bin traha na Aruba ora nan keda cla cu nan estudio profesional den exterior. Durante e ultimo añanan nada a wordo haci pa cu e tema aki. Consehero di Minister di Salud Publico, dr. Gerrit Croes ta amplia.

Prome Minister Sra. Evelyn Croes hunto cu Minister di Deporte y Salubridad Sr.Dangui Oduber a instala un comision cu ta encarga di evalua analisa y bin cu un solucion pa e problema aki. For di basta tempo ta presenta problema aki desde e introduccion den AZV, unda profesionalnan cu a bay studia medicina den e area di e Caribe, America y Centro America ta haya problema pa traha na Aruba.

P’esey e comision aki a wordo conforma unda cu practicamente nan tin un solucion caba, caminda cu Minister di Salubridad a invita tambe e diferente instancianan cu tin di haber cu salud publico na Aruba, unda mas tanto tabata haci falta un boluntad politico pa yega na un solucion.

Pronto tur esunnan cu a bay studia den region cu ta medico, cu ta sin trabao y pronto nan lo haya trabou. Den pasado gobierno anterior no a haci nada riba e tema, unda cu mas tanto tabata falta di boluntad politico nan no a haci nada. Den pasado e gobierno anterior a papia di AruBig, pero nada no a wordo haci.

Como pais autonomo den Reino, Aruba mester ta capaz pa tuma decision den nos pais, y esey ta loke ta sucede actualmente. Bin cu sistemanan pa evalua y analisa y dicidi kico e persona ta bay haci den e campo medico. Ta yegando na un consenso pa locual ta un evaluacion di calidad pa loke ta cuido medico. Vooral e BIG lo percura pa mehora e cuido cu ta wordo duna, pa tur esunnan cu ta dunando cuido na Aruba. BIG ta un registracion medico pa esunnan trahando den e sector, pero lo percura pa mehora e calidad di e cuido tambe.

Tin profesional medico cu no ta trahando riba nan area actualmente y riba esaki dr. Gerrit Croes Ta bisa cu nan ta trahando riba esaki y ta keda haci e esfuerso pa duna oportunidad na tur esunnan cu a bay studia na Colombia, Venezuela y Costa Rica pa nan por haya evaluacion pa wak ken por fit den e perfil profesional.

Naturalmente como pais di Reino Hulandes, Aruba ta keda busca apoyo di e instancianan, manera e Departamento di Enseñanza cu lo ta central pa evaluacion di diplomanan. Y e grupo di calidad di cuido medico tambe t’ey pa haci e evaluacionnan pertinente.

Ta importante pa enfatisa cu esaki ta wordo haci exclusivamente pa e yiunan di tera Aruba cu a studia den regio, pa no bay crea ni un confusion riba esaki y no bay kere cu stranhero por bin traha den e area aki na pais Aruba y cu esaki no ta bay tuma luga tampoco.

Otro punto importante ta cu esunnan cu ta bin for di Hulanda den medicina tambe mester a demostra cu nan ta profesional den nan area di cuido medico y tambe nan ta keda wordo evalua, siendo cu mester percura pa e mercado medico keda disponibel pa e hende profesional local pero lo mester sigui cierto reglanan specifico pa wak kico tin mester na Aruba.

Tin metanan unda cu mester bin cu programa di guia den studio profesional y esaki mester luga,unda cada ken tin un libertad riba pa scoge nan carera profesional, pero tin cu bisa cu hende ta tuma su risico di bay studia cierto profesion na cierto caminda unda cu kisas no ta bay haya trabou den e area specifico ey na Aruba.

Tin un caminda riba esaki den futuro, unda cu e cambionan aki ta cuminsa tuma luga den e siguiente simannan y tin cu keda cla cu medidanan legal prome, unda cu tin un consenso di tur e Ministernan riba e tema unda cu tur lo tin e mesun pensamento.

Aunke ta bay tin gasto pero e decision final ta keda pa yuda tur e profesionalnan na Aruba pa haya trabou y ta bay tin un registro medico pa haya sa cuanto profesional lo tin na Aruba y riba cua specialidad.

Por ultimo a ser conoci casonan di hende cu ta trahando den forma ilegal como medico, unda cu nan ta bezig riba esaki tambe y di casonan di remedi cu ta drenta na Aruba tambe unda cu dr.Gerrit Croes a splica cu nan ta conoce e situacion aki y a yega di pone algun denuncia di casonan cu a wordo descubri caba cu hende cu ta bin traha un par di luna y hasta nan ta trece nan propio ekiponan medico unda cu gobierno ta tuma accion den corto plaso cu esaki.

