Pronto sistema di rijbewijs lo conoce cambionan

Dia 31 maart, Korpspolitie tabata tin un cambio di mando y tambe a bin cu’n Chief Staff nobo den persona di Silvio de Mey, cu ta un persona cu tin su grado den ley y Sr. de Mey ta trahando ariba un beleid nobo pa cu e situacion di rijbewijs. Vocero di Cuerpo Policial, Sr. Lito Lacle, ta amplia.

E maneho di e situacion di rijbewijs ta un dolor di cabes pa comunidad, pa cual polisnan tin e deber y ta encarga di duna servicio di integridad y siguridad. Tin algun reclamo pa cu esaki, unda cu naturalmente si nan no tin un servicio optimal riba esaki hende tin e derecho pa pone keho . A base di esaki Sr. Lacle hunto cu Sr. De Mey a reuni y ta bezig pa bin cu un programa di examen di rijbewijs cu ta bay tuma luga klassikaal, cu ta bin cu mas tecnologia unda cu den total un cantidad di 7 persona pa dia lo pasa rijbewijs pa dia.

Pero di acuerdo cu sistema klassikaal pa cada lesuur 20 hende por pasa e test di maneho, anto consecuentemente si por duna un total di 7 les pa dia e ora ta papia di 140 pa dia, y un cantidad di 700 hende pa siman ta haya rijbewijs. Beneficio ta bin den sentido aki di tur banda, unda cu mas placa ta keda drenta na cuerpo di polis consecuentemente caha di gobierno.

Pero tambe e control riba caya ta cana den un forma cu mas trankilidad, caminda cu Sr. Hoo tin un bon relacion cu directora di Censo Sra. Sharine Luydens y nan ta di acuerdo pa bay over un tecnologia mas avansa unda por aplica den un corto plaso y por up date e sistema den control di rijbewijs. E trabao en conhunto entre KPA cu Censo mester bira mas estrecho, no solamente ariba tereno di rijbewijs, pa por tin mas control cu e datonan exacto di e persona, unda cu actualmente polis ta yena nan rapportnan, pero si e persona no tin un ID lo ta un problema.Pero cu e sistema “in place”, e informacion cu nan lo haya for di e personal, lo ta bay ta mas eficiente.

E sistema di e tablet den patruya tambe ta bay yuda unda cu funcionarionan di polis por controla den forma real tur e informacion di e persona, no solamente rijbewijs pero tambe seguro y demas papelnan di e auto. No por ta posibel cu den pleno siglo 21 sistema di polis ta asina cu nan mester traha un formulario y manda un carta na oficina di seguro pa haya sa si e persona tin seguro valido, cual por tarda hasta 2 siman, y cu nan por keda sin hay’e mes, siendo cu tecnologia ta asina avansa cu por bay den e direccion aki.

Un di e prome cosnan cu Sr. Hoo a haci siman pasa tabata di reuni cu Sra. Sharine Luydens, directora di Censo, cu ta willing pa traha y e kennis cu el a haya ariba e tereno aki, lo ta pa traspasa e conocimento aki pa Cuerpo Policial. E sistema di pasa examen Sr. Alex Pietersz ta bezig ta pone den forma digital caba riba e computernan cu sistema moderno. Den e sistema moderno, no mester di 2 colega pa bin cu’n candidato pa haci un examen. Tin un computer unda cu e candidato por trah’e, ora cu e caba di contesta, e ta haya un uitdraai unda cu e ta haya sa di biaha si el a slaag si of no. E sistema t’ey caba, pero unico cos cu mester cuminsa haci ta pa aplik’e, segun Sr. Lito Lacle, vocero di polis.

Comments

comments