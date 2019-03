Pronto Proyecto Formacion Social lo start cu nan di 12 grupo

Formacion Social pa aña 2019 na april lo cuminsa cu’n grupo nobo. Esaki ta bay ta e grupo nr. 12, pa cual Sra. Jessica Ras, Coordinador Bureau Sociale Vorming

Formacion Social a cuminsa como un proyecto pa muchanan cu tin problema di gang, problemanan familiar, etc. Pero den transcurso di e gruponan, e ta eigenlijk un proyecto pa dropouts, no necesariamente hobennan ariba mal caminda, pero hobennan entre 18 pa 24 aña pa un of otro motibo, nan no a caba nan scol secundario. E proyecto aki ta yuda e hobennan pa haya un papel den nan poder, haya experiencia, traha ariba nan mes, pa ora nan finalisa e proyecto akinan, nan ta mas fuerte para den nan sapato.

Proyecto Formacion Social ta dividi den 2 parti: uno parti militar, unda e hoben ta bin Kazerne pa cuater luna y nan ta haya training al estilo militar. Pero ta enfoca mas tanto ariba e parti di disciplina, structura, traha den team y ora cu nan caba e 4 luna di militar, nan ta bay over na e 8 luna di enseñansa. Nan ta bay haya diferente cursonan basico y nan ta bay core 8 oluna stge na un compania, sea priva of particular.

For di comienso di Formacion Social, Sra. Ras a splica cu nan a finalisa cu e prome grupo desde november 2011 cu e prome grupo y e ta hopi orguyoso y satisfecho di con cos a bay. E hobennan a haya un chens den bida despues cu nan no tabata tin niun perspectiva den bida, awo ta wak e hobennan full diferente, full contento cu nan mes. Nan a haci algo grandi, a finalisa algo y a haya un diploma den man, cu cual nan a haya un trabao. Mayornan ta contento y comunidad tambe cu ta wak un cambio den e hobennan, cual ta algo bunita di e proyecto aki.

Cualke mayor cu wak cu su yiu no kier studia, e por laga su yiu bin den e proyecto aki, e mester ta entre 18 cu 24 aña, y mester ta un dropout, es decir, e no mag di tin un diploma den su man.

E proyecto aki ta uno cu gabinete Mike Eman II a bin cun’e y Sra. Ras ta contento cu e actual gobierno a wak e importancia di e trabao cu Bureau Sociale Vorming ta haci cu e hobennan. Mas ainda cu aworaki, nan ta resorta bou di minister Glenbert Croes, mirando cu e ta un proyecto social, mirando e crisis social, nan ta bezig cu e netwerk pa otro instancianan social. Esey ta un parti hopi positivo den e trayecto cu awo ta bay cuminsa cu e grupo nobo.

Na momento di inscripcion, semper ta busca e manera pa yuda e hoben, no solamente den grupo pero tambe individual. Si tin echt mester ta busca yudansa na e instancianan concerni. Cualkier hoben interesa, por inscribi via un pagina di Facebook, Formacion Social-SVT, of tambe email na [email protected] Tambe por tuma contacto cu Bureau Sociale Vorming, 5225352, cual ta nr di oficina na Marinierskazerne. E parti mas facil ta pa wak si por haay7 un persona na oficina pa traha un afspraak, of via FB page.

Ultimo fecha pa inscribi ta na final di maart, ya cu tin un procedura di seleccion. E hoben mester inscribi pa despues haci test medico y diferente actividad pa wak si e hoben ta wordo acepta den e grupo. Te asina leu, Sra. Jessica Ras, coordinador di Bureau Sociale Vorming.

