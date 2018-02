Pronto problema entre touroperatornan na waf lo pasa pa pasado

Tin un bringamento formal entre touroperatornan dilanti di e yegada di barconan crucero. E cos aki ta trece un mal imagen pa nos isla. Kico ta plan di Minister di Transporte pa cu esaki?

E actitud di competencia entre e operadorann di transporte, sea ta ta companianan grandi di turismo of bus di turista, caminda cu tur tin e mesun derecho. No ta nada bunita ora di haci esaki dilanti turistanan.

Dos di e problemanan cu e Minister di Transporte cu ela duna prioridad di biaha ta e taxi pirata y problemanan na waf. E kier un solucion pa e dos problemanan aki, mas lihe posibel, y esey el a duna ordo na DTP tambe, pa trece ordo. Den e proximo simannan lo bay tin cambionan na waf, segun e minister.

Cada persona cu tin permiso pa haci e trabou aki mester respeta otro, pasobra en caso cu no bin cu respet, lo bay tin consecuencia. Asina ta cu e maneho cu ta bay tin pa cu e problematica aki mester wordo respeta, tin suficiente trabou pa tur y tampoco esun di mas grandi o companianan no lo mag di bin riba e otro cu ta mas chikito of particular, pasobra nan tur tin e mesun derecho di biba, Asina a Minister di Transporte, Sr. Chris Romero, finaliza bisando.

