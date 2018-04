Pronto lo reuni pa formalisa rekisito y condicionnan entre Venezuela y e islanan

Den conferencia di Prensa di dialuna mainta, Prome Minister di nos pais, Sra. Evelyn Wever-Croes a duna un relato cortico di e desaroyonan encuanto Venezuela. Manera ta conoci, Minister di Asuntonan Exterior, Stef Blok a firma un convenio cu Venezuela algun dia pasa cu e fin pa kita e embargo cu Venezuela a impone riba e trafico aereo y maritimo pa cu Aruba.

Den e protocol a keda palabra cu gruponan di trabou of comision lo bay reuni pa fiha kico ta e rekisitonan cu ta necesario pa e trafico por pasa bek y limita. E grupo di trabou aki no a bin hunto ainda. Na Aruba si ya caba e reunionnan a tuma luga mesora. E departamentonan concerni a traha e puntonan di negociacion y deliberacion. Awo ta wardando riba e prome señal cu ta bin di Corsou y di Venezuela pa e gruponan di trabou bin hunto.

Prome Minister ta indica cu mientras tanto naturalmente no por bisa cu e trafico maritimo ta bek na normalidad pasobra no tin palabracionnan haci. Trafico aereo ta normalisando. Aereolineanan cu tawata bula, ta sigui bula. Esunnan cu a stop di bula, awo ta buscando e manera pa habri liñanan atrobe. Pa loke ta trata botonan, ainda no tin palabracionnan cu Venezuela pa loke ta e documentonan cu Venezuela kier pa nos controla incluyendo e certificadonan di origen y declaracionnan cu ta mustra cu e botonan ta autorisa pa haci transporte.

“E reunion di e comision aki por tuma luga cualkier momento. Gobierno di Aruba ta cla y prepara pa esaki. Y una bes cu esaki pasa, lo duna informacion di e rekisitonan y e condicionnan nobo cu ta conta den e fase aki for di awo bay padilanti”, Prome Minister a duna di conoce.

