Den cuadro di renobacion y mantencion di diferente casnan social di FCCA cu ta tumando luga, recientemente Prome Minister Mike Eman a reuni cu Directora di FCCA Julie Wever y su team, pa asina haya un update di e situacion di traspaso di propiedad. Recien ainda FCCA no a keda cla cu midimento di e propiedadnan di FCCA den e diferente barionan.
Un siman pasa a reuni cu DIP y DVL mirando e preocupacion cu tabata reina entre e propietarionan di e casnan di pueblo riba huurkoop cu no por a completa e traspaso debi cu no tabatin e propiedadnan aki bon defini.
Hopi ta esnan cu pa añas tabata desapunta, despues cu ora a logra finalisa pago completo di e huurkoop, no por a logra e traspaso di e propiedad riba nan nomber locual tabata crea frustracion pa e doñonan.
Na prome instante a yama un reunion urgente cu tur departamento envolvi, pa asina soluciona e problematica aki mas lihe cu ta posibel. E siman aki porfin por a anuncia cu 50 di e propiedadnan aki awo si ta midi .
FCCA hunto cu DIP ta den proceso di preparacion y ta cla pa bay notario.
E famianan cu tanto a spera pa e traspaso y cu ta cuestiona cada biaha riba e situacion aki, por ta informa cu pronto lo tin traspaso ta bay tuma luga y e meta ta pa logra cu tur 100 vivienda cu ya ta completamente paga, porfin lo keda pasa oficialmente pa nan doño. Ta calcula cu prome cu fin di aña lo logra cu tur midimento y cu lo efectua e traspaso na cada un di e propietarionan aki.