Manera ya ta conoci, Organisacion Mundial di Salud ta recomenda pa personanan cu un sistema inmunologico comprometi of debil pa tuma un refuerso referiendo aki na un di tres dosis di e vacuna di Pfizer contra COVID-19 pa mantene nan anti-curpanan presente.

Despues di consulta cu entre otro RIVM di Hulanda y demas profecionalnan riba e materia, dentro di poco Aruba tambe lo bay cuminsa suministra e di tres dosis di vacuna di Pfizer na un grupo di pashent selecta. Na e momento aki Departamento di Salud Publico hunto cu organisacion di dokternan di cas y tambe specialistanan ta reuniendo pa por yega na e grupo cu ta bin na remarke pa e di tres vacuna cu ta entre 1.000 cu 1.500 pashent. E pashentnan cu ta bin na remarke manera ya a menciona ta personanan cu condicion di salud hopi fragil y mayoria ta bou tratamento di specialista of supervicion di dokter di cas. Atraves di dokter di cas of specialista e pashentnan aki lo ricibi un ‘verwijsbrief’ pa acudi na Departamento di Salud Publico (DVG) pa ricibi e di tres vacuna. Sin ‘verwijsbrief’ ningun persona lo no por ricibi e di tres vacuna.

Pashentnan cu ta bin na remarke pa ricibi e di tres vacuna di Pfizer ta pashentnan cu tin un of mas di e condicionan di salud aki bou menciona y alabes e pashent mester a ricibi su di dos vacuna di Pfizer mas cu 1 luna pasa. Esnan cu ta bin na remarke ta:

Pashent cu menos di 2 aña pasa a ricibi un transplante di beenmerg of stamcel

Patient cu a recibi tratamiento pa un malesa maligno hematologico e ultimo 2 añanan

Tur patient cu tabata tin chemo na 2021

Cierto patient cu problema cu rion cu tambe ta usa ‘biological’s. Nan ta bou tratamiento di specialista

Pashent cu ta dialisa

Es cu a ricibi un transplante di rion

Patient cu a wordo trata cu cierto remedi fuerte cu ta baha inmunidad, manera por ehempel Rituximab, Cyclofosfamide o CellCept.

Si bo persona ta reconoce cu bo ta cay den e grupo aki riba menciona, esey por nifica cu bo persona ta bin na remarke pa ricibi e di tres dosis di e vacuna di Pfizer. Den e proximo 3 lunanan, ora cu bo tin cita cu bo specialista, e lo bay manda bo na DVG pa busca e vacuna. Si bo no tin cita cu bo dokter of specialista den e proximo 3 lunanan, bo por yama e oficina di bo specialista pa consulta si bo persona ta cay bou di e grupo cu ta bin na remarke pa e di 3 vacuna y pa busca bo ‘verwijsbrief’.

Ta hopi importante pa infatisa cu sin ‘verwijsbrief’ di specialista personal di DVG no ta autorisa pa por duna ningun persona un di 3 vacuna y tambe pa ricibi e di tres vacuna e persona mester a ricibi su di dos vacuna di Pfizer mas cu un (1) luna pasa.

