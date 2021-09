Dentro di algun siman na diferente Botica na Aruba, comunidad lo por cumpra un COVID-19 ‘self test’ of ‘thuitest’y haci nan propio COVID-19 test den confortabilidad di nan cas. Recientemente DVG hunto cu IVA a yega na un consenso riba loke ta exigencianan cu e ‘thuistest’ mester cumpli cu ne pa e por wordo permiti y uza na Aruba. Despues di a delinea e criterianan, awo ta sigui e proceso unda boticanan (via IVA) por cuminsa cu e proceso di importacion di e testnan. Ta premira cu pa mita di oktober 2021 e testnan lo ta riba mercado na diferente Botica rond di Aruba.

Factornan cu a hunga un rol den e decision pa introduci e posibilidad pa ‘thuistest’ na e momentonan aki ta como lo siguiente:

Estudionan recien ta mustra cu tin algun di e tipo di testnan aki cu ta mustra un grado di sensitividad y specificidad aceptabel den diferente gruponan (sub-populacion).

Nos ta drentando den otro fase den e pandemia unda cu poco poco mester bai wak con por minimalisa interferencia den nos bida diario y nos sociedad, incluyendo den e sector di educacion fisico y e sector comercial. E ‘thuistest’ ta un tool cu lo por yuda brinda un poco perspectiva den esaki.

E introduccion di e ‘thuistest’ no lo afecta nos strategia primario di test casonan sospechoso. E lo ta un adicion na, y no un reemplazo di, nos maneho actual.

Actualmente esunnan sin sintoma (cu no ta bay biaha), no por yega facilmente na un test di COVID-19. Pa haci esaki mas accesibel, dentro di corto esnan sin sintoma cu kier sa si nan tin COVID-19, por paga pa haci e COVID-19 test na un laboratorio acredita of por cumpra un ‘thuistest’ obtenibel na diferente Botica na Aruba.

Na e momento aki Aruba tin e capacidad pa confirma/verifica e resultadonan positivo di un ‘thuistest’ pa medio di un PCR test.

Gobierno di Aruba a tuma nota cu tin un demanda pa e ‘thuistest’ primordialmente den sector priva/hotelero/comercial.

Ta hopi importante si pa comunidad ta na altura cu e resultado di un ‘thuistest’ no ta un diagnostico oficial. Cu esaki nos ta referi na por ehempel, si un persona su ‘self test’ sali positivo, e persona mester haci un PCR test na un laboratorio acredita pa verifica e resultado. Sin esaki, DVG no lo tuma contacto cu e persona pa contact tracing y gastonan di isolacion no lo wordo cubri door di SVb. Den caso cu e ‘thuistest’ sali negativo mester semper considera cu e test por ta un ‘false negative’ debi cu por ta e persona a test mucho trempan of por ta no a tuma e muestra debidamente.

‘Thuistest’ ta wordo introduci den cuadro di screening unda cada ciudadano tin den su man e poder pa test su mes y stop e posibilidad di sigui transmiti e virus pa otro persona. Meta di e ‘thuistest’ ta pa detecta infeccionan adicional cu COVID bou di ciudadanonan cu no tin sintoma of esnan cu sintoma (leve) pa cual di un manera of otro un PCR test ta limita. Mester recorda tur hende cu den caso cu tin sintoma, e recomendacion ta keda pa subi riba e pagina https://covid19test.healthapp.aw y pidi un codigo pa hasi un afspraak pa test of tuma contacto cu dokter di cas pa hasi un PCR test na un laboratorio acredita.

Pa conclui, ta importante pa menciona cu e introduccion di e ‘thuistest’ no ta bin sin posibel riesgonan, pero den combinacion cu informacion corecto y responsabilidad propio di nos ciudadanonan, e por yuda duna un bista riba e casonan di COVID-19 den nos populacion y contribui na un reducion di e casonan si esnan cu test positivo cu un ‘thuistest’ sigui e proceso manera debe ser.

