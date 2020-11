Pronto Aruba lo por bay na codering geel: Risico mas abao pa Covid19

Minister di Salud, Dangui Oduber ta bisa cu manera conoci, na Aruba tin menos caso activo di Covid19 cu na Corsow, siendo cu e codering cu nan ta pone pa Corsow ta geel. E codering geel ta nifica cu e risico di Covid19 ta hopi abao na Corsow. Sinembargo na Aruba, mientras cu nos tin menos caso activo, e codering ta actualmente oraño, cual ta wordo considera un risico mas halto.

Minister Oduber ta bisa cu nan tabata den combersacion cu sr. Paul Blokhuis, stad secretaris di Hulanda, ultimo fin di siman nan a combersa anto a wordo papia riba kico ta e argumentonan uza pa duna Aruba un codering diferente cu Corsow, siendo cu nos situacion na Aruba pa locual ta Covid19 ta miho cu Corsow. E informacion cu a wordo duna ta cu nan ta bezig e siman aki pa haci un re evaluacion di codering di paisnan Caribisch Nederland, y si tur cos ta bon pa otro siman lo bin un codering nobo y probablemente Aruba lo wordo poni den codering geel.

Awe nos a baha bao di 100 caso activo, si nos wak 7 pa 8 siman pasa nos tabata tin riba 1600 caso activo.

Gobierno a bisa cu nan tin un strategia con pa percura pa reduci casonan positivo y casonan activo, nan a pone como meta pa reduci casonan activo bao di 30. “Nos a tuma accionnan concreto, bin cu medidanan, nos a inverti den departamento di salud publico pa percura pa tin miho control riba esnan cu ta den isolacion, nos a inverti den team di task force, y awe nos por bisa cu nos ta contento cu hunto cu e control y comportacion di comunidad di sigui tur protocol, nos a logra reduci casonan activo bao di 100 cu ta sumamente importante”, segun minister Oduber ta splica.

Teniendo na cuenta cu nos ta bay drenta high season den proximo simannan, economia di Aruba mester di dje y nos turismo mester e recuperacion aki cual ta bayendo den bon direccion. Siman pasa tabata tin 20 vuelo for di Merca y 1 di Canada. Desde cu frontera a wordo sera na Maart, ningun diasabra Aruba tabata tin asina hopi vuelo for di Merca. “Nos ta haciendo esfuersonan adicional pa nos por haya e turistanan bin Aruba, turista Mericano y for di Europa. P’esey e codering di Hulanda ta asina importante”, segun minister Oduber.

E mandatario ta bisa cu awe tabata tin un reunion cu Dienst besmettelijke ziekten Aruba unda nan ta bezig ta controla datos pa wak con ta sigui saca personanan cu a haya Covid19 for di lista. Ta importante prome cu saca un persona for di e lista pa ta 100% sigur cu el a bay su dianan, y ora e wordo activa bek den mercado laboral y declara totalmente recupera, cu e no ta contagioso mas pa evita cu mas hende ta wordo contagia.

