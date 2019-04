Pronto Aruba lo conoce un ‘Ouderenraad’

Directiva di Club Kibrahacha 60+ a tene un reunion cu Prome Minister mr. Evelyne Wever- Croes. A toca dos topico durante e reunion aki, cu tabata tin como meta di conta kico e fudnaicon ta haciendo e ultimo dos añanan y kico ta nan plannan pa futuro. Pero tambe a atende durante e reunion e tema di ‘Ouderenraad’.

Sr. Jeff Matos, director di Club Kibrahacha 60+ a splica cu gobierno y Prome Minister ta den fase basta avansa pa bin cu’n ‘Ouderenraad’ pa bin cun’e Aruba, cual Club Kibrahacha ta haya uno hopi importante. P’esey nan ta hopi convenci cu pronto Aruba lo haya su ‘Ouderenraad’ y e trabaonan ta andando caba, segun informacionnan ricibi for di gobierno.

HENDE TA CENTRAL

Un di e puntonan di gobernacion di e gabinete aki ta cu e hende ta central, pero nos grandinan ta sufriendo hopi di abandono. Sr. Jeff Matos a splica cu ora cu e ‘Ouderenraad’ bin, lo bin cu’n Advies Orgaan, mescos cu SER, cu ariba puntonan importante, lo canalisa esakinan pa atende cu e asunto di embehecimento na ARuba. E no ta algo cu awe por bisa kico e ta. Pero si ta berdad cu tin retonan aki na Aruba pa loke ta nos grandinan. Pero si por ponenan ariba lista. Tur cos tin prioridad, pero un mas cu otro. Pero esey ta bin despues, na momento cu tin un ‘Ouderenraad’, unda cu lo por delinea e maneho of kico ta e prioridad, unda cu por conseha gobierno ariba diferente temanan. Un ehempel ta e cuido di nos grandinan, cu ta uno punto sigur. Un punto hopi vulnerabel ta e grupo di cu niun hende ta papia di nan, ta e grupo cu den añanan 1986 a bin traha na Aruba, a contribui na e economia di nos pais, cu awendia ta hayando un pension di mita, cual ta hacinan hopi vulnerabel.

Banda di esey tambe, Matos a sigui bisa, cu Aruba tin diferente gruponan cu ta wordo representa y tin pensionadonan cu a traha den sector hotelero pa hopi aña, tin un grupo di pensionado cu a traha na banco, un grupo di pensionado cu a traha na gobierno y tambe na Lago. Dus, no ta bay den un preparacion di un ‘Ouderenraad’, ya cu mester tene cuenta cu diferente grupo di meta, cu como gobierno bo ta sirbi. Esey Matos tin tur confiansa cu Prome Minister, cu e bon intencion pa bin cu’n ‘Ouderenraad’ lo logra esey tambe na momento cu e prome pasonan wordo tuma.

RETONAN

Nos grandinan ta pasando den momentonan dificil, y e ‘Ouderenraad’ lo por yuda den esaki. Pero Matos a splica cu e ‘Ouderenraad’ ta manera un SER, cu lo traha no pa cosnan cu a pasa awe of ayera, pero prepara pa cosnan cu por pasa den futuro. Di otro banda, den nos comunidad tin instancianan cu tin cu atende cu nan responsabilidad pa cu cosnan cu ta pasando actualmente. Como ehempel, Matos a splica e Inspectie di Volksgezondheid cu ta haciendo un bon trabao ariba e tereno di cuido di nos grandinan. Asina tin otro instancianan, manera Kibrahacha cu ariba su mes, nan tambe a traha un plan strategico pa 2019- 2024, unda cu nan ta kere unda nan mester duna nan servicio, cual a splica Prome Minister tambe

Como organisacionnan cu ta traha den veld, cu ta traha cu e gruponan aki, nan mester dirigi nan focus ariba esey. No mester bin un ouderenraad pa haci esaki. Gobierno (Prome Minister) ta trahando hopi serio ariba dje y Club Kibrahacha como organisacion ta hopi contento y ta aplaudi esaki, y ta yuda pensa den e direccion aki, segun Sr. Jeff Matos, presidente di Club Kibrahacha 60+.

