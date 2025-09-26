Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu un awacero breve y local
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:33 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Zwak te modera for di direccionan entre oost y zuidoost forsa 2 te 4 (7 te 30 km/ora, 4 te 16 nudo).
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Humedad y instabilidad den region por produci
un awacero local durante e periodo di pronostico aki.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.
Na partinan zuid: trankil te modera cu olanan di 1 pa 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: trankil te modera cu olanan alrededor di 3 pa 4 pia.
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Horcan humberto tabata situa na 725 km noordoost di islanan ariba y ta move noordwest cu 7 km/ora.
un ola tropical situa den parti noord di caribe y islanan di bahamas ta ser vigila pa futuro
desaroyo den proximo dianan.
niun di 2 systema ta un peliger pa region local.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 32 / min 28 / 0.0 mm
westpunt: max 32 / min 28 / 0.0 mm
sta rosa: max 33 / min 28 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
Biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion oost- zuidoost.
temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28