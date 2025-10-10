Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu chens pa algun awacero local
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 42 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:24 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Zwak te modera for di direccionan entre oost y zuidoost forsa 2 te 4 (7 te 30 km/ora, 4 te 16 nudo). Temporalmente variable y zwak forsa 1 (1 te 6 km/ora, 1 te 3 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Humedad y instabilidad ta sigui persisti den region. Esaki por causa algun area nubia durante e periodo di pronostico aki. esakinan por produci algun awacero local cu tambe un chance chikito pa lamper cu strena.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia. Na partinan zuid: trankil cu olanan di 1 pa 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: modera te localmente poco bruto cu olanan alrededor di 3 pa 5, localmente e por yega 6 te 7 pia den labaderanan for di noordoost.
aviso/ alerta: Operadornan di boto chikito mester bay cu cautela na areanan di costa oost te noordwest.
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Tormenta tropical jerry tabata situa na 225 km noord di e islanan mas noord den oost di caribe (islanan ariba) y ta move noordwest cu 26 km/ora.
tormenta subtropical karen a forma den noord di atlantico na noord-noorwest di islanan azoren. Karen ta move noordoost y no ta forma peliger pa region di caribe.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 5 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 34 / min 28 / 0.0 mm
westpunt: max 34 / min 28 / 0.0 mm
sta rosa: max 34 / min 28 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local. Biento lo ta zwak te modera; for di direccion oost- zuidoost; temporalmente variable y zwak. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28