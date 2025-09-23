Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu un awacero breve y local
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:35 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost- zuidoost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di dia basta fuerte te posiblemente fuerte den rafaga forsa 5 te 6 (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Atmosfera regional ta contene suficiente humedad y esaki por produci un awacero localmente durante e periodo di pronostico aki.
un concentracion leve te modera di stof di sahara lo stroba visibilidad un poco y trece aire di menos calidad. Personanan cu tin sensibilidad pa cambio den e calidad di aire mester tene esaki na cuenta.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia. Na partinan zuid: trankil te modera cu olanan di 1 pa 2 pia, localmente e por yega 3 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: trankil te modera cu olanan alrededor di 4 pa 5 pia.
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Horcan major gabrielle tabata situa na 630 km oost-noordoost
di bermuda. gabrielle ta move oost-noordoost cu 31 km/ora y ta solamente un molester pa navegacion maritimo.
Un ola tropical situa cerca di islanan ariba ta ser vigila pa futuro desaroyo durante proximo dianan. Un otro ola tropical den atlantico centraal tambe ta ser vigila pa futuro desaroyo den proximo dianan.
niun di 3 systema ta un peliger pa region local.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 34 / min 28 / 0.0 mm
westpunt: max 34 / min 28 / 0.0 mm
sta rosa: max 34 / min 28 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
Biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion generalmente oost.
Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28