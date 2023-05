Tempo: Awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te hopi nubla cu un awacero breve.

temperatura maximo 33 grado celsius, temperatura minimo 25 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 34 pa 38 grado celsius uv index: 12

bahada di solo : 6:59 pm subida di solo : 6:14 am.

biento: modera for di direccionan entre oost-noordoost y 00st-zuidoost; forsa 3 te 4 (20 te 39 km/ora, 7 te 16 nudo) durante di dia basta fuerte den rafaga; forsa 5 (31 te 39 km/ora, 17 te 21 nudo)

situacion general di tempo pa proximo 24 ora: e disturbio na diferente nivel di atmosfera

ta alehando for di caribe y lo no ta di influencia mas pa weer local. humedad den atmosfera regional ta hopi abou y esaki lo stroba desarollo di nubianan cu por produci awacero. pa e motibo aki no ta spera awacero di importancia den proximo 24 ora.

condicionan maritimo/ estado di lama: na partinan protehe di costa: ketu, rond di 1 pia.

na partinan zuid: trankil te modera, entre 2 pa 4 pia. na partinan oost te noordwest di costa:

generalmente modera, entre 3 pa 4 pia

aviso/ alerta: ningun

fenomenonan special: ningun

potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 mm; localmente esaki por ta diferente.

registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):

airport : max 31 / min 27 / 0.0 mm

westpunt: max 32 / min 27 / 0.0 mm

sta rosa: max 32 / min 27 / 0.0 mm

pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: parcialmente nubla cu algun awacero breve.

biento lo ta for di direccionan entre oost- noordoost y oost- zuidoost y modera te basta fuerte den rafaga; temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 33 / 27