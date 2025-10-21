Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla cu algun awacero local den marduga y mayan: variablemente nubla cu algun awacero local cu por bay acompanja pa lamper cu strena
temperatura maximo 32 grado celsius, temperatura minimo 27 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 33 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:18 pm, subida di solo : 6:31 am
Biento: Modera for di direccionan entre oost y zuidoost; forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di awacero posiblemente basta fuerte te fuerte den rafaga forsa 5 te 6; (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Abundante humedad y instabilidad persistente den region lo produci algun awacero cu tambe chens pa lamper cu strena durante e periodo di pronostico aki. Den caso di lamper cu strena, awacero por ta modera te pisa y causa molester na cierto partinan di e isla.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: trankil te modera cu olanan rond di 1 te 3 pia. Na partinan zuid: modera cu olanan di 3 pa 4 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: modera te poco bruto cu olanan alrededor di 5 pa 7 pia, localmente 8 pa 9 pia.
aviso/ alerta: Un aviso pa botonan chikito ta na vigor esaki ta especialmente pa partinan oost te noordwest di costa. Adicionalmente ta adverti operadornan di boto chikito pa no aventura for di puerto y den areanan di awacero pisa of lamper cu strena ya cu lama lo bira bastante bruto einan cu olanan cu por jyega 6 te 8 pia, kisas 9 pia. Tambe ta adverti usuarionan di lama y landadornan pa keda vigilante na parti zuid.
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Tormenta tropical melissa a desaroya for di un ola tropical fuerte y ta situa na 14.2 north y 72.6 west of 490 km zuid di port au prince haiti. Melissa ta move den direccion west cu 22 km/ora.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 3 pa 15 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 33 / min 27 / 0.8 mm
westpunt: max 32 / min 27 / 0.5 mm
sta rosa: max 33 / min 27 / 0.7 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu algun awacero local. Biento lo ta zwak te modera for di direccionan oost te zuidoost temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 31 / 26