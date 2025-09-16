Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te brevemente hopi nubla cu un awacero breve

temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12

bahada di solo : 6:40 pm, subida di solo : 6:29 am

Biento: Modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost- zuidoost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di dia basta fuerte te posiblemente fuerte den rafaga; forsa 5 te 6 (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)

situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Humedad den atmosfera regional lo trece algun

area di nubia den region durante e periodo di pronostico aki. esaki por induci un awacero

breve localmente.

condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.

na partinan zuid: trankil te modera, rond di 2 te 3 pia. Na partinan oost te noordwest di costa:

generalmente modera cu olanan alrededor di 4 pa 5, localmente 6 pia.

aviso/ alerta: ningun

fenomenonan special: ningun

tempo tropical significante: Un ola tropical bon desaroya, ta situa den parti central di atlantico tropical. e sistema aki ta wordo vigila pa desaroyo durante proximo dianan mientras e ta move riba e awanan di atlantico central den direccion west- noordwest.

potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia

registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):

airport : max 34 / min 28 / 0.0 mm

westpunt: max 34 / min 28 / 0.0 mm

sta rosa: max 34 / min 29 / 0.0 mm

pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.

biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion generalmente oost. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28